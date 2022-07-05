中華總會館升旗賀國慶 憶爭取華裔權益歷史 促成3法案

中華總會館主席團、華人退伍軍人會及僑界嘉賓，升旗典禮後在總會館大門前合影。（記者李怡／攝影）

駐美中華總會館4日在舊金山 華埠舉行國慶節升旗典禮儀式，在社區人士李美玲領唱美國國歌聲中，舊金山美國華人 退伍軍人會成員在會館樓頂升起美國國旗。中華總會館總董三邑會館主席關家澄致辭，會議由中華總會館通事劉榮浩主持。肇慶總會館主席司徒仲山、合和總會館主席余健全、岡州總會館主席黃國康與多位商董、僑領、社區人士共同出席慶祝。

關家澄表示，7月4日是美國的獨立日，也稱為國慶節，是為了紀念1776年7月4日美國獨立宣言在費城通過，標誌美國從英國獨立出來。每年這一天，美國各地會舉行音樂會、遊行、煙花表演等文娛節目。他祝大家節日快樂。

關家澄說，每年美國國慶日，中華總會館按照慣例和傳統，舉行升掛美國國旗儀式。中國移民 早在160年前就飄洋過海到美國這個陌生的國度，華人先賢經過努力奮鬥，取得各自的發展，與美國社會的發展息息相關，在此建立起自己的家園。他希望美中友好關係不斷深化，提高華人在美國的經濟和政治地位，造福兩國人民。

退伍軍人協會成員在屋頂完成升旗。 （受訪者提供）

回顧美國華人的奮鬥史，關家澄表示，中華總會館在歷史上為爭取華裔權益作出重大貢獻；一是「出生法」，在128年前，中華總會館通過在聯邦法庭官司訴訟，使得在美國出生的孩子可自動成為公民；二是通過聯邦法庭訴訟，才有今天的「難民法」；三是「公平就業法」，使得華裔在美國擁有開店經商的平等權利。中華總會館作為僑社的領導，一向不忘先賢初衷，牢記使命，維護僑胞權益。每年舉行國慶節升旗典禮，是向主流社會表明，我們就是美國公民，中華總會館作為美國一份子，謹遵美國法律和制度，這也給針對亞裔的暴力攻擊、叫囂滾回中國等仇恨言論的有力回擊。

出席升旗儀式的僑領表示，美國是移民國家，早年的中國移民為尋求更好生活到舊金山淘金、修鐵路，為美國建設發展作出貢獻。期間中華總會館作為僑社龍頭，不遺餘力為僑胞爭取權益，與廣大僑胞共同努力爭取社會公平正義；正是因為有了大家的團結努力，才使得舊金山灣區成為一個華人可以安居樂業的地方。