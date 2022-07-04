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通脹壓力衝擊灣區各行各業 低收入階層影響最大

編譯組╱灣區3日電
通貨膨脹下，大部分民眾受到傷害，無法應付通膨帶來的壓力。圖為民眾挑選折價商品。 (Getty Images)
通貨膨脹下，大部分民眾受到傷害，無法應付通膨帶來的壓力。圖為民眾挑選折價商品。 (Getty Images)

新冠疫情期間社區封鎖，影響供應鏈正常運作。目前雖然社會重啟，供應鏈問題仍然嚴重，促成通貨膨脹。另外烏克蘭戰爭造成油價飆漲，增添中產階級的交通費。灣區科技業是地方經濟主力，然股市崩盤，401K退休福利計畫受到衝擊，新創公司面臨重大壓力。雖然美國尚未正式宣布經濟衰退，整個社會經濟感覺已陷入衰退期。

巴洛阿圖加州經濟研究中心主任李維 (Steve Levy) 表示，目前情況很不尋常，社會經濟承受重大壓力，如果沒有演變成經濟衰退的話，仍將進入經濟低成長狀況。

舊金山創投公司「創業首日」(Day One Ventures) 總裁布查 (Masha Bucher) 表示，由於利率調高，公司貸款困難，令股市下跌，投資者不願冒險投下基金。目前情況下，新創公司面臨重大挑戰。許多新創公司已停止運作，也有不少公司解聘員工。根據PitchBook數據公司，約有70%新創公司的資金比一年前低。

專家表示，即使規模穩定的公司也擔心經濟衰退，開始解聘員工。電動車大廠特斯拉 (Tesla) 受到供應鏈不穩定與中國廠疫情關閉衝擊，已裁減全公司10%工作力，包括解聘聖馬刁廠200名員工，以及佛利蒙廠69名員工。

通貨膨脹下，部分公司機關調高薪資，然而各行業調整薪資情形不同。灣區智庫矽谷聯合創投 (Joint Venture Silicon Valley) 執行長韓考克 (Russel Hancock) 指出，低收入行業受到衝擊最大。雖然在整個通貨膨脹籠罩下，大部分民眾受到傷害，可是有些公司可以調高產品價格。低收入階層即使薪資調高，仍無法應付通膨帶來的壓力。

索利亞 (Maria Soria) 在山景城有機食品店Ava’s Market 擔任收銀員工作。她說，從今年年初開始，她的房租上漲近50%。過去她每兩個星期的食品雜貨預算為100元。在目前通貨膨脹下，索利亞目前每兩個星期基本食品雜貨費高達150元到200元。

索利亞說，Ava's Market 的食品價格也不斷調高，許多山景城居民已無法前來購買營養有機食品。她說，民眾想支持地方商店，可是實在承受不起高物價。

桑尼維爾Ace五金行上星期開幕。經理布連特 (Drew Brent) 說，開幕前三個星期他必須處理許多財務問題，包括高材料費，產品供應鏈運作不穩定，高物價等，整體情況對新開業商店非常不利，因為不但是供應鏈問題，許多顧客也擔心個人財務，除非是迫切需求品，一般不願掏錢購買，生意相當難做。

另外矽谷工作機會好，加上房租高、汽油費高，很難找到合適工人。布連特說，他目前店內工作力只有需求量一半，因此只有將營業時間從原來上午8時至下午7時調整成為上午9時30分到下午6時。

電動車大廠特斯拉 (Tesla) 受到供應鏈不穩定與中國廠疫情關閉衝擊，已裁減全...
電動車大廠特斯拉 (Tesla) 受到供應鏈不穩定與中國廠疫情關閉衝擊，已裁減全公司10%工作力。(美聯社)

供應鏈 通貨膨脹 低收入

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