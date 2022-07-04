胎壓、巡航定速…省油祕訣 汽車機械師教戰

7月4日國慶日許多民眾開車出遊，然全國油價飆漲，加州情形尤其令人擔憂。(Getty Images)

7月4日美國國慶日許多民眾開車出遊，然美國全國油價 飆漲，加州 情形尤其令人擔憂。根據美國汽車 協會 (AAA)，全國平均油價目前每加侖4.86元，一年前美國國慶日時每加侖才只有3.12元。加州每加侖平均油價甚至高達 6.27元。西海岸的華盛頓州與俄勒岡州每加侖約為5.50元。

如何節省汽油？曾在汽車大廠福特與克萊斯勒服務25年的汽車機械師歐戴爾 (Marc O'Dell) 提出三項建議。

一.確保胎壓正常

歐戴爾說，上路之前，確保輪胎壓力正常。他強調，輪胎壓力必須符合車廠規定。如果輪胎壓力不對，耗油量將增加。如果輪胎壓力低於規定每平方英吋10磅 (10 PSI)的話，每加侖里程數將減少5%至10%。

二.使用巡航定速

歐戴爾說，長途公路行駛，最好使用巡航定速(cruise control)，使用巡航定速時，汽車引擎電腦將計算最低耗油量時速，調整汽車引擎，減少汽油消耗。

歐戴爾表示，雖然使用巡航定速省油量有限，可是長途開車，也可省下一筆錢。根據經驗，使用巡航定速，每加侖里程數可增加1%至5%。

三.學習賽車選手

歐戴爾表示，一般賽車手都會跟在他競爭對手車子後方不遠，因為如此一來，其他車輛會幫你擋住迎面而來的風速，讓你的車子在省油的情況下，往前行駛。他說，如跟在其他車輛後方，保持三至四個車身的距離。如此萬一發生前面車子緊急煞車情況，亦可及時反應。