控槍違憲裁決發酵 擁槍團體控加州限槍法令侵權

最高院裁定紐約限制民眾公共場所持槍權有違憲法後，支持槍械權集團立即採取法律行動。(Getty Images)

聯邦最高法院裁定紐約限制民眾公共場所持槍權有違憲法後，支持槍械權集團立即採取行動，引用最高法院判決，對加州 禁用攻擊性武器法令，以及聖荷西規定槍械持有人購買保險規定提訴。

聯邦最高法院6月23日有關「紐約州 步槍與手槍協會對凱文.布魯恩」 (New York State Rifle v. Kevin P. Bruen) 裁決中指出，紐約州法庭有關在公共場所攜帶隱蔽槍械的判決太過主觀，限制性過大，有違憲法第二條修正案。布魯恩為紐約州警察督導員。

聯邦最高法院指出，紐約州讓警方決定民眾是否有充分理由室外攜帶槍械，觸犯憲法第二條修正案規定的民眾持槍權。專家指出，加州、夏威夷州、馬里蘭州、麻薩諸塞州、新澤西州，以及華府皆有類似紐約州規定，最高法院最新裁決有將影響到這些州的類似法規。

最高法院裁決一出，「槍械政策聯盟」(the Firearms Policy Coalition) 立即宣布，除了目前聯盟在美國各地所提控訴外，將另外提出許多重要性保護持槍權訴訟。「槍械政策聯盟」目前所提控訴包括公共場合攜帶槍械限制，禁用私製武器、攻擊性武器、高容量彈匣等。

加州與其他民主黨主控的州府亦展開反擊，在法定權限下，加強民眾持槍控制與購買槍械控制。紐約州民主黨州長霍楚 (Kathy Hochul) 上周表示，如果商店沒有貼出「允許槍械」標誌，一般民眾不准持槍進入這些商店行號。另外紐約州也推出許多申請槍械許可的新規定，如申請槍械民眾須先取得四個保證人的推薦函等。

加州也將推出一系列類似規定。加州州長紐森 已保證針對一系列大規模槍械屠殺案，推出槍械限制令。紐森最近簽署限制私製武器幽靈槍 (ghost guns) 等法規時表示，加州將加強常識性槍械安全法規，保護民眾安全。

加州SB 918法案規定，申請攜帶隱蔽槍械許可民眾必須年滿21歲，沒有傷害或威脅傷害自己或他人的行為紀錄，接受過使用槍械訓練，且必須有三名推薦者所提供的人格保證書，另申請費用也將提高。SB 918另擴大禁止攜帶槍械範圍，包括學校與公共交通中心鄰近地區等。

吉佛德斯防治槍械暴力法律中心 (the Giffords Law Center to Prevent Gun Violence) 加州政策主任佛利里區 (Ari Freilich) 表示，SB 918規定相當重要。立法者必須強調槍械安全的重要性。他希望法庭將充分運用法案規定，限制暴力傷害擴大，保護民眾安全。