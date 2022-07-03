我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州哈爾頓市槍案2死4傷 槍手自殺身亡

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

南灣國慶日何處去？看遊行賞煙花

記者熊移山／聖荷西報導
聖荷西市7月4日藍白玫瑰遊行路線。（記者熊移山／翻攝）
聖荷西市7月4日藍白玫瑰遊行路線。（記者熊移山／翻攝）

國慶假期全國真的動起來了，根據美國汽車協會(AAA)估計，6月30日至7月4日的長周末期間大約有1/5的民眾出門旅遊。但是如果你擔心疫情、喜歡宅在家，沒關係。南灣多數停辦兩年的大型國慶活動今年都恢復舉辦，各地也都有施放煙火。

聖荷西

藍白玫瑰遊行

(Rose White & Blue Parade)

國慶日上午9：45從林肯高中校園附近開始，位置就在聖荷西市立玫瑰園(Municipal Rose Garden)旁，沿著Dana Ave右轉Naglee Ave前進到The Alameda再右轉，終時在Hester School 對面的舞台區。終時在Shasta Ave，將設置不同攤位，提供當地音樂家、舞蹈家和詩人的表演，當然也少不了給小孩的DIY手作工藝及體驗。活動會一直持續到下午3時。

旋轉煙花(Rotary fireworks)

位於市中心180 Woz Way的Discovery Meadow Park，節目由San Jose扶輪社提供在晚上7時開始，煙花表演將在9：30開始。因為活動是免費，根據以往經驗建議有興趣的民眾早時前往。

阿爾馬登湖的煙花節

(Fireworks fest at Almaden Lake)

在6099 Winfield Blvd (Almaden Lake)舉行，現場活動從下午3時開始，煙火部分則在晚間9時15分施放。現場活動包括娛樂趣味區、美食區、現場音樂表演以及服裝比賽。

庫比蒂諾 (Cupertino)

將有一連串社區活動，從7：30在Quinlan Community Center煎餅早餐開始，9：00-11：30在紀念公園(Memorial Park)有規畫兒童活動包括升旗儀式和遊行，想要參與遊行的大人或小孩建議穿紅色、白色和藍色，並且也歡迎發揮創意裝飾他們的自行車、踏板車和嬰兒車。煙火則在晚上9：30開始從海德中學( Hyde Middle School )發射。

巴洛阿圖 (Palo Alto)

上午11時至下午3時在Mitchell Park 地址：600 E. Meadow Drive。現場有著名樂團表演。雖然今年沒有辣椒烹飪大賽，但仍然會有很多食物，當然也少不了還為孩子們提供遊戲和活動。

山景城 (Mountain View)

晚上8時至11時在海岸線圓形劇場(Shoreline Amphitheatre) 地址：One Amphitheatre Parkway。由舊金山交響樂團的音樂會和壯觀的煙花表演。

塢德賽 (Woodside)

上午9時至下午4時在Mounted Patrol of San Mateo County，地址：521 Kings Mountain Road。舉辦第70屆塢德賽少年牛仔競技表演。這個塢德賽的傳統表演包括在德州常見的馬術繞桶賽和S型彎桿等活動。對於非參賽的民眾，騎小馬或挑戰機械公牛也是不錯的選擇。

紅木城 (Redwood City)

7月3日到4日上午8時至下午5時在Courthouse Square, Hamilton Street，將舉辦充滿樂趣的粉筆藝術。民眾無論是專業的還是業餘的，只要有空位歡迎大家在廣場和街頭畫畫。民眾也可以在網站上預訂位置。另外7月4日紅木城也會在市中心舉辦大型遊行。晚間9：30則會在Port of Redwood City, 地址： 675 Seaport Blvd施放煙火。

另外下列三個城市也有施放煙火活動

密爾比達(Milpitas)，密爾比達體育中心 地址：1325 E. Calaveras Boulevard晚上9時。

莫甘山(Morgan Hill)Outdoor Sports Complex地址： 16500 Condit Road晚上9：45。

聖他克拉拉 (Santa Clara) Great America地址：4701 Great America Parkway晚上9：45。

各城市也都提醒民眾觀看煙火不要帶酒精、武器、燒烤、無人機或寵物。也不要在公園裡騎自行車或開車。把施放煙火這項工作留給專業人士處理，自己不要在現場施放非法煙花爆竹。

遊行 密爾比達 聖荷西

上一則

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

下一則

染疫文化差異 過來人談心路：亞裔視瘟神 白人當沒事

延伸閱讀

國慶日開派對 每人平均花84元 比去年多4元

國慶日開派對 每人平均花84元 比去年多4元
華府國慶煙火7/4施放 馬州、維州多地也有煙花表演

華府國慶煙火7/4施放 馬州、維州多地也有煙花表演
油價漲、物價飆 印州煙火店生意慘淡

油價漲、物價飆 印州煙火店生意慘淡
煙火秀、遊行…內陸熱鬧迎國慶

煙火秀、遊行…內陸熱鬧迎國慶
國慶煙火表演、遊行活動報你知

國慶煙火表演、遊行活動報你知

熱門新聞

全美解封三個月、外加輪船公司促銷活動下，郵輪旅程似乎一切又回到正常，班班滿載。（受訪者蔡先生提供）

疫後便宜2~3成… 暑假郵輪大賣 賞美景也有風險

2022-06-25 18:44
加大入學競爭日益激烈，高中生尋求其他途徑進入夢想大學。（美聯社）

加大入學競爭日益激烈 學子另尋錄取途徑

2022-06-25 02:14
圖為連鎖藥局 Walgreens 提供的檢測證明，多數航空公司就單純檢查姓名和結果，因為這類的檢驗報告上百種格式，除非一一查證否則很難辨別真偽。(圖為記者先前測試報告，僅為圖解參考)

返台核酸檢測形同虛設 只防君子不防小人

2022-06-26 00:03
專家預測，灣區在舉行過一連串人擠人的大型活動後，新冠病例會顯著增加。（美聯社）

加州新冠感染率居高不下 灣區最嚴重

2022-06-30 02:20
歹徒惡劣的作案手法，讓社區民眾都非常擔心。（聖荷西警方提供）

暴打折磨8旬華裔老人兩小時 聖荷西搶匪落網

2022-06-30 23:05
南灣地標大美國樂園最快會在六年後關閉。（取自臉書）

土地被開發商買下 矽谷「大美國樂園」六年後恐關閉

2022-06-27 22:47

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單