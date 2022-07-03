南灣國慶日何處去？看遊行賞煙花

聖荷西市7月4日藍白玫瑰遊行路線。（記者熊移山／翻攝）

國慶假期全國真的動起來了，根據美國汽車協會(AAA)估計，6月30日至7月4日的長周末期間大約有1/5的民眾出門旅遊。但是如果你擔心疫情、喜歡宅在家，沒關係。南灣多數停辦兩年的大型國慶活動今年都恢復舉辦，各地也都有施放煙火。

聖荷西 市

藍白玫瑰遊行

(Rose White & Blue Parade)

國慶日上午9：45從林肯高中校園附近開始，位置就在聖荷西市立玫瑰園(Municipal Rose Garden)旁，沿著Dana Ave右轉Naglee Ave前進到The Alameda再右轉，終時在Hester School 對面的舞台區。終時在Shasta Ave，將設置不同攤位，提供當地音樂家、舞蹈家和詩人的表演，當然也少不了給小孩的DIY手作工藝及體驗。活動會一直持續到下午3時。

旋轉煙花(Rotary fireworks)

位於市中心180 Woz Way的Discovery Meadow Park，節目由San Jose扶輪社提供在晚上7時開始，煙花表演將在9：30開始。因為活動是免費，根據以往經驗建議有興趣的民眾早時前往。

阿爾馬登湖的煙花節

(Fireworks fest at Almaden Lake)

在6099 Winfield Blvd (Almaden Lake)舉行，現場活動從下午3時開始，煙火部分則在晚間9時15分施放。現場活動包括娛樂趣味區、美食區、現場音樂表演以及服裝比賽。

庫比蒂諾 (Cupertino)

將有一連串社區活動，從7：30在Quinlan Community Center煎餅早餐開始，9：00-11：30在紀念公園(Memorial Park)有規畫兒童活動包括升旗儀式和遊行，想要參與遊行的大人或小孩建議穿紅色、白色和藍色，並且也歡迎發揮創意裝飾他們的自行車、踏板車和嬰兒車。煙火則在晚上9：30開始從海德中學( Hyde Middle School )發射。

巴洛阿圖 (Palo Alto)

上午11時至下午3時在Mitchell Park 地址：600 E. Meadow Drive。現場有著名樂團表演。雖然今年沒有辣椒烹飪大賽，但仍然會有很多食物，當然也少不了還為孩子們提供遊戲和活動。

山景城 (Mountain View)

晚上8時至11時在海岸線圓形劇場(Shoreline Amphitheatre) 地址：One Amphitheatre Parkway。由舊金山交響樂團的音樂會和壯觀的煙花表演。

塢德賽 (Woodside)

上午9時至下午4時在Mounted Patrol of San Mateo County，地址：521 Kings Mountain Road。舉辦第70屆塢德賽少年牛仔競技表演。這個塢德賽的傳統表演包括在德州常見的馬術繞桶賽和S型彎桿等活動。對於非參賽的民眾，騎小馬或挑戰機械公牛也是不錯的選擇。

紅木城 (Redwood City)

7月3日到4日上午8時至下午5時在Courthouse Square, Hamilton Street，將舉辦充滿樂趣的粉筆藝術。民眾無論是專業的還是業餘的，只要有空位歡迎大家在廣場和街頭畫畫。民眾也可以在網站上預訂位置。另外7月4日紅木城也會在市中心舉辦大型遊行。晚間9：30則會在Port of Redwood City, 地址： 675 Seaport Blvd施放煙火。

另外下列三個城市也有施放煙火活動

密爾比達 (Milpitas)，密爾比達體育中心 地址：1325 E. Calaveras Boulevard晚上9時。

莫甘山(Morgan Hill)Outdoor Sports Complex地址： 16500 Condit Road晚上9：45。

聖他克拉拉 (Santa Clara) Great America地址：4701 Great America Parkway晚上9：45。

各城市也都提醒民眾觀看煙火不要帶酒精、武器、燒烤、無人機或寵物。也不要在公園裡騎自行車或開車。把施放煙火這項工作留給專業人士處理，自己不要在現場施放非法煙花爆竹。