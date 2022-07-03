南灣國慶日何處去？看遊行賞煙花
國慶假期全國真的動起來了，根據美國汽車協會(AAA)估計，6月30日至7月4日的長周末期間大約有1/5的民眾出門旅遊。但是如果你擔心疫情、喜歡宅在家，沒關係。南灣多數停辦兩年的大型國慶活動今年都恢復舉辦，各地也都有施放煙火。
聖荷西市
藍白玫瑰遊行
(Rose White & Blue Parade)
國慶日上午9：45從林肯高中校園附近開始，位置就在聖荷西市立玫瑰園(Municipal Rose Garden)旁，沿著Dana Ave右轉Naglee Ave前進到The Alameda再右轉，終時在Hester School 對面的舞台區。終時在Shasta Ave，將設置不同攤位，提供當地音樂家、舞蹈家和詩人的表演，當然也少不了給小孩的DIY手作工藝及體驗。活動會一直持續到下午3時。
旋轉煙花(Rotary fireworks)
位於市中心180 Woz Way的Discovery Meadow Park，節目由San Jose扶輪社提供在晚上7時開始，煙花表演將在9：30開始。因為活動是免費，根據以往經驗建議有興趣的民眾早時前往。
阿爾馬登湖的煙花節
(Fireworks fest at Almaden Lake)
在6099 Winfield Blvd (Almaden Lake)舉行，現場活動從下午3時開始，煙火部分則在晚間9時15分施放。現場活動包括娛樂趣味區、美食區、現場音樂表演以及服裝比賽。
庫比蒂諾 (Cupertino)
將有一連串社區活動，從7：30在Quinlan Community Center煎餅早餐開始，9：00-11：30在紀念公園(Memorial Park)有規畫兒童活動包括升旗儀式和遊行，想要參與遊行的大人或小孩建議穿紅色、白色和藍色，並且也歡迎發揮創意裝飾他們的自行車、踏板車和嬰兒車。煙火則在晚上9：30開始從海德中學( Hyde Middle School )發射。
巴洛阿圖 (Palo Alto)
上午11時至下午3時在Mitchell Park 地址：600 E. Meadow Drive。現場有著名樂團表演。雖然今年沒有辣椒烹飪大賽，但仍然會有很多食物，當然也少不了還為孩子們提供遊戲和活動。
山景城 (Mountain View)
晚上8時至11時在海岸線圓形劇場(Shoreline Amphitheatre) 地址：One Amphitheatre Parkway。由舊金山交響樂團的音樂會和壯觀的煙花表演。
塢德賽 (Woodside)
上午9時至下午4時在Mounted Patrol of San Mateo County，地址：521 Kings Mountain Road。舉辦第70屆塢德賽少年牛仔競技表演。這個塢德賽的傳統表演包括在德州常見的馬術繞桶賽和S型彎桿等活動。對於非參賽的民眾，騎小馬或挑戰機械公牛也是不錯的選擇。
紅木城 (Redwood City)
7月3日到4日上午8時至下午5時在Courthouse Square, Hamilton Street，將舉辦充滿樂趣的粉筆藝術。民眾無論是專業的還是業餘的，只要有空位歡迎大家在廣場和街頭畫畫。民眾也可以在網站上預訂位置。另外7月4日紅木城也會在市中心舉辦大型遊行。晚間9：30則會在Port of Redwood City, 地址： 675 Seaport Blvd施放煙火。
另外下列三個城市也有施放煙火活動
密爾比達(Milpitas)，密爾比達體育中心 地址：1325 E. Calaveras Boulevard晚上9時。
莫甘山(Morgan Hill)Outdoor Sports Complex地址： 16500 Condit Road晚上9：45。
聖他克拉拉 (Santa Clara) Great America地址：4701 Great America Parkway晚上9：45。
各城市也都提醒民眾觀看煙火不要帶酒精、武器、燒烤、無人機或寵物。也不要在公園裡騎自行車或開車。把施放煙火這項工作留給專業人士處理，自己不要在現場施放非法煙花爆竹。
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