染疫文化差異 過來人談心路：亞裔視瘟神 白人當沒事

張先生與太太利用家中快篩檢測，從第一天發現陽性倒轉陰足足用了13天。(記者熊移山／攝影)

很多亞裔 得到COVID-19之後會有羞愧感，深怕周遭的人知道。最主要的原因，是因兩年前COVID-19一開始致死率很高，特別在亞洲地區只要得病就被人視為「瘟神」，嚴重被排斥。所以導致大家從心底覺得，最好不要被別人知道以免招來不必要的困擾。張先生日前去完一趟郵輪 之旅後確診，他分享了整個過程染疫的過程，他的結論是：「如果不想染疫，就只能遠離社交、遠離人群。正常心態面對才是健康。」

張先生一家都打過疫苗 ，大人也打過加強針。或許是這個原因，染疫後症狀並沒有那麼嚴重，即頭痛發燒、呼吸困難、失去嗅覺和味覺、腦霧等，而只是單純咳嗽加濃痰，連喉嚨痛都沒有。所以症狀之初並未在意，後來因為晚上咳到睡不好，找家庭醫生開藥才發現自己已經「中招」。

醫師經過詢問症狀後，並沒有給他輝瑞的新冠藥Paxlovid（帕斯洛韋），而是提供對抗多種細菌的抗生素Azithromycin (日舒錠) 。五天份一盒6顆的包裝，第一天吃2顆，接下來每天服用1顆。張先生在晚間服用後，隔天起床就明顯感受到胸口不舒服的感覺消失，而且濃痰加倍，咳嗽也慢慢獲得控制。

另外，在朋友的建議下，又去中藥店買了四天份的「清冠1號」，每天服用兩帖。到了第三天咳嗽和濃痰症狀都已經改善，只是一直都還是陽性，直到第13天才測得陰性。而偶爾乾咳的問題，也幾乎持續了一個月才慢慢改善。

張先生與太太同時驗出染疫，但是太太的症狀更不明顯，幾乎只有輕微的咳嗽，家中的小孩則是沒有被感染。張先生表示，過去兩年幾乎過著沒有社交的生活，一直到3月政府宣布解除口罩令才稍稍放鬆。參加郵輪之旅也是因為郵輪公司規定嚴格，大人必須打過疫苗且上船前還要檢疫證明，才放心前往。不能確定是在郵輪上還是在回程中感染的，但他樂觀表示，既然Omicron病毒傳染力強，連台灣主動戴好口罩的地方都控制不了，那早點染疫也是一種解脫。

張先生覺得，病毒其實不可怕，反倒是因為病毒讓人與人之間的信任降低。張太太居家快篩轉為陰性後，返回工作崗位，但發現不同族群面對此事的態度不太一樣，亞裔同事相對謹慎敬而遠之，歐美和非裔則當沒事。他安慰太太說，這種事也不必放在心上，畢竟安全第一。

張先生的家庭醫生Dr. Chow表示，目前的Omicron病毒造成的傷害，確實沒有兩年前這麼嚴重，他接觸的罹患COVID-19的病患近800人，其中約200位得過2次、8人得過3次，更有2人得過4次。他們都打過疫苗，所以多數症狀都類似感冒，通常1-2周內就康復。所以他強調，若不想因為染疫而住院或重症，就一定要接種疫苗。Dr. Chow還說，雖然現在的資訊仍有限，但大多數經歷復發患者都不太可能患上重症。至於最近偶有聽聞「長新冠（Long COVID）」的症狀，也多發生在抵抗力較弱以及有慢性疾病的少數人群裡，民眾不需要太過擔心。