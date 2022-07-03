我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州哈爾頓市槍案2死4傷 槍手自殺身亡

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

染疫文化差異 過來人談心路：亞裔視瘟神 白人當沒事

記者熊移山／聖荷西報導
張先生與太太利用家中快篩檢測，從第一天發現陽性倒轉陰足足用了13天。(記者熊移山／攝影)
張先生與太太利用家中快篩檢測，從第一天發現陽性倒轉陰足足用了13天。(記者熊移山／攝影)

很多亞裔得到COVID-19之後會有羞愧感，深怕周遭的人知道。最主要的原因，是因兩年前COVID-19一開始致死率很高，特別在亞洲地區只要得病就被人視為「瘟神」，嚴重被排斥。所以導致大家從心底覺得，最好不要被別人知道以免招來不必要的困擾。張先生日前去完一趟郵輪之旅後確診，他分享了整個過程染疫的過程，他的結論是：「如果不想染疫，就只能遠離社交、遠離人群。正常心態面對才是健康。」

張先生一家都打過疫苗，大人也打過加強針。或許是這個原因，染疫後症狀並沒有那麼嚴重，即頭痛發燒、呼吸困難、失去嗅覺和味覺、腦霧等，而只是單純咳嗽加濃痰，連喉嚨痛都沒有。所以症狀之初並未在意，後來因為晚上咳到睡不好，找家庭醫生開藥才發現自己已經「中招」。

醫師經過詢問症狀後，並沒有給他輝瑞的新冠藥Paxlovid（帕斯洛韋），而是提供對抗多種細菌的抗生素Azithromycin (日舒錠) 。五天份一盒6顆的包裝，第一天吃2顆，接下來每天服用1顆。張先生在晚間服用後，隔天起床就明顯感受到胸口不舒服的感覺消失，而且濃痰加倍，咳嗽也慢慢獲得控制。

另外，在朋友的建議下，又去中藥店買了四天份的「清冠1號」，每天服用兩帖。到了第三天咳嗽和濃痰症狀都已經改善，只是一直都還是陽性，直到第13天才測得陰性。而偶爾乾咳的問題，也幾乎持續了一個月才慢慢改善。

張先生與太太同時驗出染疫，但是太太的症狀更不明顯，幾乎只有輕微的咳嗽，家中的小孩則是沒有被感染。張先生表示，過去兩年幾乎過著沒有社交的生活，一直到3月政府宣布解除口罩令才稍稍放鬆。參加郵輪之旅也是因為郵輪公司規定嚴格，大人必須打過疫苗且上船前還要檢疫證明，才放心前往。不能確定是在郵輪上還是在回程中感染的，但他樂觀表示，既然Omicron病毒傳染力強，連台灣主動戴好口罩的地方都控制不了，那早點染疫也是一種解脫。　

張先生覺得，病毒其實不可怕，反倒是因為病毒讓人與人之間的信任降低。張太太居家快篩轉為陰性後，返回工作崗位，但發現不同族群面對此事的態度不太一樣，亞裔同事相對謹慎敬而遠之，歐美和非裔則當沒事。他安慰太太說，這種事也不必放在心上，畢竟安全第一。

張先生的家庭醫生Dr. Chow表示，目前的Omicron病毒造成的傷害，確實沒有兩年前這麼嚴重，他接觸的罹患COVID-19的病患近800人，其中約200位得過2次、8人得過3次，更有2人得過4次。他們都打過疫苗，所以多數症狀都類似感冒，通常1-2周內就康復。所以他強調，若不想因為染疫而住院或重症，就一定要接種疫苗。Dr. Chow還說，雖然現在的資訊仍有限，但大多數經歷復發患者都不太可能患上重症。至於最近偶有聽聞「長新冠（Long COVID）」的症狀，也多發生在抵抗力較弱以及有慢性疾病的少數人群裡，民眾不需要太過擔心。

家庭醫師也會依照症狀給予不同的藥劑，圖為對抗多種細菌的抗生素Azithromyc...
家庭醫師也會依照症狀給予不同的藥劑，圖為對抗多種細菌的抗生素Azithromycin (日舒錠)，適合症狀較輕的民眾服用。(記者熊移山／攝影)

疫苗 郵輪 亞裔

上一則

南灣國慶日何處去？看遊行賞煙花

下一則

物價飆 擋不住金山人國慶長周末出遊 SFO安檢處排長龍

延伸閱讀

台灣染疫致死率萬分之16 超過指揮中心防線

台灣染疫致死率萬分之16 超過指揮中心防線
指揮中心公布「二次感染」定義：疫後1-3個月症狀惡化

指揮中心公布「二次感染」定義：疫後1-3個月症狀惡化
伊利諾州猴痘病例全美第3高 即起可接種疫苗

伊利諾州猴痘病例全美第3高 即起可接種疫苗
紐約州獲逾8000劑猴痘疫苗 最快下周開打

紐約州獲逾8000劑猴痘疫苗 最快下周開打
加州支持接種疫苗擴展至滿6個月兒童聲明

加州支持接種疫苗擴展至滿6個月兒童聲明

熱門新聞

全美解封三個月、外加輪船公司促銷活動下，郵輪旅程似乎一切又回到正常，班班滿載。（受訪者蔡先生提供）

疫後便宜2~3成… 暑假郵輪大賣 賞美景也有風險

2022-06-25 18:44
加大入學競爭日益激烈，高中生尋求其他途徑進入夢想大學。（美聯社）

加大入學競爭日益激烈 學子另尋錄取途徑

2022-06-25 02:14
圖為連鎖藥局 Walgreens 提供的檢測證明，多數航空公司就單純檢查姓名和結果，因為這類的檢驗報告上百種格式，除非一一查證否則很難辨別真偽。(圖為記者先前測試報告，僅為圖解參考)

返台核酸檢測形同虛設 只防君子不防小人

2022-06-26 00:03
專家預測，灣區在舉行過一連串人擠人的大型活動後，新冠病例會顯著增加。（美聯社）

加州新冠感染率居高不下 灣區最嚴重

2022-06-30 02:20
歹徒惡劣的作案手法，讓社區民眾都非常擔心。（聖荷西警方提供）

暴打折磨8旬華裔老人兩小時 聖荷西搶匪落網

2022-06-30 23:05
南灣地標大美國樂園最快會在六年後關閉。（取自臉書）

土地被開發商買下 矽谷「大美國樂園」六年後恐關閉

2022-06-27 22:47

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單