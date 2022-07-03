物價飆 擋不住金山人國慶長周末出遊 SFO安檢處排長龍

7月2號舊金山國際機場等候出遊的乘客，安檢口大排長龍。 （記者李怡／攝影）

飆升的汽油價格和因新冠疫情 受到諸多限制的航空旅行，似乎沒有阻止加州 人慶祝國慶長周末假期。7月2日上午，舊金山國際機場 （SFO）人頭攢動，安檢處早早就大排長龍。還有很多舊金山人開始了他們自疫情以來的第一次個人或是居家旅行。

根據發布重大假期預測數據的AAA網站顯示，在今年的國慶假期長周末（6月30日至7月4日），加州預計將有540萬人出遊，全國將會有4790萬人參與至少50英里短途或以上的長途旅行。相比2021年國慶日假期，出行人數增長3.7%，僅略低於2019年疫情前水平。

今年國慶假期出行的預算花費比以往都要高，因全國從汽油、機票、酒店到汽車租賃的價格都在上漲。AAA發現，最低機票價格平均比去年每張高出約14%約201元；中檔酒店價格上漲了約23%，平均最低每晚價格為244元。汽車租賃自去年假期以來，隨著越來越多的人旅行，同時因汽車生產的供應鏈問題，以及不斷增長的使用需求，租賃價格持續上漲。平均最低租金為110元/天，比較2019年疫情前，比當時平均每天增加40元。

AAA還預測了國慶假期最受美國人歡迎的國內和國際熱門目的地。國內旅行排在第一位的，是佛羅里達州奧蘭多，其次是華盛頓州西雅圖市和紐約，加州排在第四。最受歡迎的國際目的地是加拿大溫哥華，其次是法國巴黎、英國倫敦，再是義大利羅馬。

目前加州平均油價是6.27美元，但大多數旅行者還是計畫開車出行。AAA表示，預計約80%的加州旅客會駕車前往旅行目的地，另有約14%乘坐飛機，其餘會乘坐火車、公共汽車或郵輪。選擇乘車出行的民眾多是因為全國各地的航班都會出現延誤和航班取消、安檢排隊太久和擁擠等原因，預計這一現象會持續整個夏季。

據實時航班延誤和取消統計Flight Aware顯示，周五中午在舊金山國際機場，有12個航班被取消，83個航班延誤。屋崙國際機場沒有取消航班，但有25班次延誤，聖荷西國際機場有2班次取消和22班次延誤。取消的大部分原因是因為疫情使得機組工作人員短缺所致。

舊金山國際機場發言人Doug Yakel表示，本周每天約有6萬8000人次過境機場。預計到下周一，會每天下降到6萬人次。他說，這一客流量約為新冠疫情前水平的75%。Doug Yakel建議乘客，至少在國內航班前兩小時到達舊金山國際機場，國際航班在三小時前到達。