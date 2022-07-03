推估1.6萬至2萬人 沙加緬度遊民數超過舊金山

沙加緬度縣的無家可歸人口創下歷史新高，2022年推估有2萬多遊民，遊民總人數甚至超過了舊金山。（本報資料照片）

根據2022年「時間點（point-in-time）」的最新統計，沙加緬度縣的無家可歸人口創下歷史新高，人數從2019年推估的11000多人增加到2022年推估的16500至20000多人，增幅高達67%，遊民 總人數甚至超過了舊金山 。

根據聯邦政府要求，原先時間點統計無家可歸者人數約兩年一次，但因為新冠疫情，2021年的統計被延遲到2022年。

Sacramento Steps Forward表示，這項統計是以某個晚上沒有固定住所的人為主，由統計員一一計算人數，計算的遊民對象包括睡在車裡、戶外和避難所裡的人們，這項調查也是為了了解沙加緬度地區無家可歸的人數以及狀況。

根據時間點的統計員在今年2月23日至24日夜晚點算的人數，沙加緬度當時被計算到的遊民有9728人，遠比2019年的5570人增加了67%。另外，根據統計員統計完後再透過統計計算反推，2022年沙加緬度縣真正的遊民人數應該高達16500至20000人。

沙加緬度地區終止無家可歸聯盟執行董事埃倫布施（Bob Erlenbusch）表示，這些數字告訴他，沙加緬度市和縣都需要重新整合，更專注於區域計畫以及方案，防止人們成為無家可歸者。

他表示，儘管疫情期間，Projects Roomkey和Homekey等無家可歸方案有取得一些進展，但仍有相當多的工作必須盡快完成。埃倫布施表示，無論是退伍軍人、青年或家庭，都需要更多經濟適用房，來因應高漲的房價。

另外從一項指標來看，沙加緬度縣的遊民人數已經超越舊金山了，舊金山2022年統計到的無家可歸者有7754人，反而比2019年還減少了3.5%，但沙加緬度2022年的的遊民人數高達9728人。不過若以居民為總數換算遊民比率，舊金山每一萬人約有89位遊民，而沙加緬度則是每一萬人中有59位遊民，沙加緬度的遊民比率不如舊金山來得高。

美國河流公園路基金會執行董事 Dianna Poggetto表示，希望能在縣市政府官員努力下，更快地制定更多庇護 所、經濟適用房等計畫，雖然很多人們不希望庇護所建在他們社區中，但若不建立庇護所，就無法解決問題。

她表示，這些人需要幫助，身為社會的一份子，我們應該要幫助他們，解決問題，並帶給公共空間更清潔、安全的措施，更重要的是，替人們提供他們需要的服務。

雖然沙加緬度2022年遊民人數急速成長，不過根據時間點統計，遊民的身分中，退伍軍人的人數減少了6%、有孩子的家庭減少了31%，但自稱為非裔的遊民人數卻暴增了三至四倍，另外值得注意的是，超過一半的遊民，自稱身上有至少一種殘疾。

埃倫布施表示，無論健康、心理或身體殘疾，縣府的確需要擴大更多服務，來滿足殘疾人士回歸社會的問題。