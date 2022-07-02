廣告打到佛州去…加州州長紐森拚連任 也在鋪總統路？

舊金山紀事報表示，一些跡象顯示，紐森並非無意競選總統。（美聯社）

加州州長紐森 （Gavin Newsom）尋求連任的活動已展開，但是，他的電視廣告4日卻將出現在佛羅里達州。舊金山紀事報（Chronicle）表示，這是紐森過去25年來的一貫作風：放長線釣大魚。

紐森的顧問表示，這些電視廣告是紐森捍衛民主黨 價值觀的全國性舉措。近來，紐森一直在川普成立的新社群平台上發表關於紅州的「真相」、抨擊最高法院大法官對墮胎、槍枝、環保問題的裁決、斥責德州和佛羅里達州州長、接受全國性媒體訪問，甚至批評自家民主黨人過於被動。

紐森最近說：「我決定讓所有人了解這個國家正在發生的事。保守派積極且成功推翻了所有人認為理所當然的權利，這些事在紅州並沒有得到應有的關注。」

紐森沒有說的是：他正在為2024年總統選舉鋪路，以防拜登 總統最終決定不尋求連任。

不過，拜登堅稱他一定會競選連任，對外則一直表示希望賀錦麗成為繼任者；萬一拜登不選，民主黨將會有一大批人跳出來參選，可能可與2020年參選人數多達27人媲美，第一個就是和紐森一起在舊金山政壇崛起的賀錦麗。

舊金山全國民主黨捐獻者畢爾（Mark Buell）說：「紐森明顯還未決定參選，但他當然也沒有排除這個可能性。」畢爾預測，如果拜登不選，紐森不會是第一個宣布參選的人。畢爾說：「我相信，他會等到有人要求他、確信人們認同他的領導風格時，才會宣布參選。」

紐森5月接受紀事報訪問時表示，他完全沒有意願要競選總統。紐森說：「它根本不在我的考慮範圍內。」

不過，紀事報表示，從以下一些舉措，可以發現紐森有意參選總統的跡象。

一、紐森現在定期在川普的「真實社群」（Truth Social）平台上發表言論，而且已花費逾10萬元在佛羅里達州播放電視廣告，而佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）正是2024年總統選舉的熱門人選。

二、過去幾周，紐森一直積極把加州的限槍、保障墮胎權、減少碳排放等政策和其他州做比較，他經常自誇，沒有其他州比加州做得更多。

三、三位主要政治捐款人對紀事報表示，如果紐森決定競選總統，他絕對有能力籌到足夠的資金進行全國性競選活動，他能從矽谷和他培養了20年的加州工會那裡獲得大筆捐款。

四、儘管紐森和賀錦麗都出身舊金山，擁有相同的政治顧問群和籌款基礎，但不意味著如果賀錦麗參選他就不會參選。如果拜登不參選，會有數十名民主黨人爭相宣布參選，紐森便能在這個掩護下加入選戰。

沙加緬度民主黨政治策略家阿科斯塔（Andrew Acosta）表示，加州掌控在民主黨手裡，讓紐森有更多心力投入總統選舉。阿科斯塔說，民主黨不像共和黨有積極支持自由政策的全國性代表人物，這是民主黨選民希望擁有的，而且，民主黨也缺乏有能力接下拜登總統大位的重量級人選。

阿科斯塔認為，在擁有巨額作戰資金和能輕鬆連任州長的優勢下，紐森把目標設定在國家舞台上是有道理的。

阿科斯塔說：「他為什麼不競選？他並沒有其他事可做。」