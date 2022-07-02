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慶香港回歸25周年 華商總會辦升旗式

記者李怡／舊金山報導
出席慶祝「香港回歸祖國25 週年」系列活動的領導與舊金山灣區僑界代表們。 （記者李怡／攝影）
出席慶祝「香港回歸祖國25 週年」系列活動的領導與舊金山灣區僑界代表們。 （記者李怡／攝影）

美國華商總會聯合灣區各界華人，7月1日上午在舊金山華埠花園角廣場舉辦慶祝「香港回歸祖國25周年」系列活動，並舉行升旗儀式和香港回歸祖國25周年圖片展覽。

中國駐舊金山總領事館總領事張建敏、主任楊雪峰、領事莊元元、華商總會會長孫志雄、駐美中華總會館總董黃中華、舊金山灣區中國統一促進會理事長池洪湖等灣區僑胞僑領代表共同出席。

孫志雄表示， 舉辦本次慶祝活動是為增強華人華僑，尤其是華商新一代的民族自尊心和自豪感，激勵年青一代華裔繼承努力，為實現中國完全統一，實現中華民族偉大復興而努力奮鬥。

張建敏總領事表示，1997年7月1日香港回到祖國的懷抱。「今天，我們在這裡舉行升旗儀式和圖片展等活動，隆重慶祝香港回歸25 周年。25年來，在祖國全力支持下，在香港特別行政區政府和社會各界共同努力下，『一國兩制』在香港得到成功實踐。 『一國兩制』是前無古人的創舉，其根本宗旨是維護國家主權、安全和發展利益。保持香港、澳門長期繁榮穩定。

張建敏希望廣大僑胞僑團繼續秉持愛國愛港精神，繼續支持「一國兩制」行穩致遠，增進美中交流和相互了解。他調：「香港的發展與祖國緊密相連。香港好、祖國好，祖國好，香港更好。只要毫不動招堅持 『—國兩制』，香港一定會迎來更加美好的明天」。

中國駐舊金山總領事館張建敏總領事致辭。 （記者李怡／攝影）
中國駐舊金山總領事館張建敏總領事致辭。 （記者李怡／攝影）

黃中華表示，代表駐美中華總會館對美國華商總會聯合各華人團體，舉行慶祝香港回歸中國25周年系列活動表示真誠的祝賀，並向長期以來致力於香港繁榮穩定和美中友好事業發展的朋友表示感謝。

「慶祝香港回歸祖國 25 周年」圖片展中，有一幅 1997年華商總會組織灣區華人慶祝香港回歸祖國大遊行的圖片，亦展出一些粵港澳大灣區的圖片。

孫志雄說：「建設粵港澳大灣區是『一國兩制』實踐的重大創舉，有利於香港進一步融入中國國家發展大局」。 

當天的慶祝活動在灣區文娛團隊的歌聲與文藝表演中禮成。

出席活動的代表們為「慶祝香港回歸祖國 25 周年」圖片展揭幕。 （記者李怡／攝影...
出席活動的代表們為「慶祝香港回歸祖國 25 周年」圖片展揭幕。 （記者李怡／攝影）

香港 灣區 華人

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