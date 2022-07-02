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台新創團訪中經合 交流創業環境

記者李怡／舊金山報導
美國在台協會（AIT）帶領台灣新創團體走訪了在美企知名企業中經合集團（WI Harper Group）。（記者李怡／攝影）
美國在台協會（AIT）帶領台灣新創團體走訪了在美企知名企業中經合集團（WI Harper Group）。（記者李怡／攝影）

美國在台協會（AIT）7月1日帶領台灣新創團體走訪知名企業中經合集團（WI Harper Group）。中經合集團董事長、聚界潔能執行長劉宇環（Peter Liu）、中經合資深合夥人吳寶淳（Charles Wu）與吳文思（Wilson Wu）等公司成員熱情接待。會上雙方就台灣與美國的創業環境差異，以及資源互補與聯合創新等議題深度溝通交流。

中經合集團是美國知名投資公司，是本次台灣訪美新創團繼「選擇美國」（SelectUSA Investment Summit）投資峰會後，拜訪的首家在美企業。此次拜訪旨在為台灣新創團體鏈結矽谷新創生態圈人脈、資金與資源、吸引國際投資人與產業專家的青睞，為台灣新創拓展國際市場創造機會。到訪中經合的15個新創公司與代表分別來自區塊鏈、元宇宙、生物醫療科技、潔淨科技、網路安全、金融科技、電子商務等各個領域。

中經合集團董事長、聚界潔能執行長劉宇環（Peter Liu）。（記者李怡／攝影）
中經合集團董事長、聚界潔能執行長劉宇環（Peter Liu）。（記者李怡／攝影）

劉宇環董事長歡迎各位台灣初創新秀，他為到訪代表講述自己的投資經歷，以及對未來創投創新的洞見。他鼓勵年輕的創業家既要勇敢冒險，也要有勇氣面對失敗，要以自己的興趣為前提樹立創業目標，敢做更要努力地去做，在積極創新的同時，更要懂得用好兩岸三地的資源，學會和諧圓融的看待創新發展。

他提到，台灣有的就是科技和人才。

劉宇環在會上傾聽每位初創代表對於自己創新創業項目的介紹，並為他們指導和提供鏈接所需資源。

吳寶淳與新創團體交流分享。 （記者李怡／攝影）
吳寶淳與新創團體交流分享。 （記者李怡／攝影）

吳寶淳表示，年輕人想創業，想創一個天下，這是一個很好的動力。飲水思源，中經合是能讓大家了解整個台灣與大陸創投史的最佳地點。他指出，在大家坐著的這間辦公室內誕生過無數個經典創投案例，並稱讚新創團隊前來與劉宇環取經學習，是明智之舉。

吳寶淳鼓勵年輕人在不同的領域創出新的價值，不只是為了台灣，更要放眼於全人類的福祉。他還就矽谷目前最前沿的創新技術，如電車、新能源發電等領域做了分享。

新創團體成員交流會上認真做筆記。（記者李怡／攝影）
新創團體成員交流會上認真做筆記。（記者李怡／攝影）

吳文思主持會議，並在會後與新創團的每名成員溝通了解，為創業者積極對接矽谷資源、以及為創業者介紹中經合其他的合作夥伴與創投團體。

到訪中經合新創團體的創業者表示，本次的訪美之行，拜訪中經合集團是很大的收穫，聽到前輩分享創投的過程就是對自己舊有認知的顛覆，且對矽谷的創新創業環境有了切身的感受，期待之後有更多台美創新方面的交流與互動。

美國在台協會（AIT）帶領台灣新創團體走訪在美企知名企業中經合集團（WI Har...
美國在台協會（AIT）帶領台灣新創團體走訪在美企知名企業中經合集團（WI Harper Group）。（記者李怡／攝影）

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