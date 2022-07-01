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模擬創業競賽今開放投票 11日決賽

記者王子涵╱舊金山報導
「模擬創業競賽」由世界日報與哥倫比亞大學商學院聯合主辦贊助。（競賽活動海報）
「模擬創業競賽」由世界日報與哥倫比亞大學商學院聯合主辦贊助。（競賽活動海報）

由世界日報與哥倫比亞大學（簡稱哥大）商學院聯合主辦的「模擬創業競賽」（Model Entrepreneur，簡稱ME），預計在11日舉行決賽。

今年的比賽共有超過200支隊伍報名，數量超出往屆。經過角逐，最終有88支隊伍晉級決賽。參加比賽的隊伍來自五湖四海。亞洲地區包括中國、日本、南韓、台灣、香港和澳門，還有來自歐洲、美國和加拿大的隊伍。

決賽初定於11日6時30分開始，為期三天，14日晚舉行頒獎典禮。公眾可通過Methena® App為喜歡的作品投票，詳情請上官網：mecompetition-usa.com。投票通道在1日晚23時59分起開通，10日截止。

晉級決賽的隊伍需準備最終版本的「商業企畫書」（Business Proposal）、推廣影片（Promotional Video）和路演影片（Roadshow Video）。公眾可以通過Methena® App看到所有參賽選手的影片作品，並進行投票。

路演影片的內容包括但不限於，描述當前需要解決的問題和機會、客戶類型、商業模式及盈利模式、競爭者分析、未來三年的簡化財務預算、團隊成員和角色介紹和下一步計畫。

根據決賽規則，每輪會有兩組選手進行比賽，每隊介紹完自己的商業企畫書之後，另一隊的選手會進行Q&A的環節。兩隊都結束介紹商業企畫書和Q&A的環節後，評審團隊（Judging Panel）會對兩隊進行Q&A，決定分數。

今年的比賽面向全球高中生發出邀請，讓五湖四海的年輕一輩比拚創業理念，推動創新發展。優勝隊伍的隊員除了有獎金之外，也將獲得哥倫比亞大學商學院Venture For All的證書，以及能夠選擇參加哥倫比亞大學、哈佛大學、加州理工、史丹福大學或者布朗大學等知名大學學府的學習項目，並且有機會獲得推薦信，敲開名校的大門。

投票 哥倫比亞大學 App

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