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台灣新創亮相美投資峰會 經濟部當助力

記者王子涵／舊金山報導
有14家台灣新創團隊獲選七大領域中的前十強，為全球最佳成績。（記者王子涵／攝影）
有14家台灣新創團隊獲選七大領域中的前十強，為全球最佳成績。（記者王子涵／攝影）

為串聯美國與台灣創新技術及人才，協助台灣新創對接矽谷新創生態圈，美國在台協會（AIT）6月30日在舊金山梅森堡（Fort Mason）藝術文化中心邀請23家台灣新創參加矽谷新創論壇。中華民國經濟部中小企業處長何晉滄、駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪、TAcc+加速器執行長王崇智等參與活動。

今年台灣代表團超過200人、共46家新創公司參與由美國商務部舉辦的「選擇美國」投資峰會（SelectUSA Investment Summit）。這一峰會是為促進外商在美投資所舉辦的活動，每年吸引超過3000人次參加，包含1200家國際企業、投資界與各國政府商務部門，共為新創公司募集超过1050億資金。

由台灣經濟部中小企業部資助的新創有20家，涵蓋醫療科技、潔淨科技、網路安全、金融科技、電子商務、軟體、航太等七大領域。台灣新創在此次峰會中成績亮眼，有14家新創獲選七大領域中的前十強，創下全球最佳成績。艾斯創生醫和精拓生技分別拿下醫療科技的冠亞軍，來毅數位科技榮獲網路安的冠軍，展現了台灣優質的創新能量。

何晉滄表示，獲獎新創團隊中有14家是處內輔導的。在峰會中他們有機會向當地投資人、企業代表和州政府進行簡報和投售，大幅提高曝光度與商機。

何晉滄說：「除推動新創鏈結市場外，在本次峰會中我們還積極網絡協助台灣企業轉型升級，與馬里蘭州商務廳等政府單位和當地中小企業進行落地合作，加速台灣企業轉型，與全球接軌。」

賴銘琪處長說：「新創是一條很漫長的道路，要成功需要很多因素夾雜在一起，要資金、技術、時間和勇氣都要到位。台灣為支持新創產業，選送優秀的團隊到美國來學習。經文處在當地幫助他們拜會新創產業，辦說明會找尋潛在的投資機會，自費的團隊也會提供必要的協助。」

23家台灣新創代表參加矽谷新創論壇。（記者王子涵／攝影）
23家台灣新創代表參加矽谷新創論壇。（記者王子涵／攝影）

精拓生技董事長陳柏翰表示，這是他們團隊第一次來到美國進行線下的簡報和投售。「感覺很真實，很久沒有出國了。」陳柏翰說，「我們3月份就開始準備，最終目標是把我們的技術在美國落地，找到資金。」

陳柏翰強調，台灣的醫療技術有很好的發展，與臨床也有很好的結合，這次來到美國希望聽到市場和藥廠的反饋，這對於團隊經營和國際觀有很好的幫助。

獲獎新創團隊中有一半都屬於醫療科技領域。何晉滄表示，台灣即將步入老齡化社會，所以這一方面的結局方案特別被需要。「我們希望除了醫療科技和網絡安全這兩個領域以外，在幫助製造業做數位轉型，綠色轉型，以及環境科學等議題在內，有更多台灣新創的身影。」何晉滄說。

何晉滄希望，在更多領域看到台灣新創的身影。（記者王子涵／攝影）
何晉滄希望，在更多領域看到台灣新創的身影。（記者王子涵／攝影）

投資 商務部 矽谷

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