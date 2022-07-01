灣區2縣合格教師比例 低於加州其他地區

教師質量與短缺，長期以來一直是全加州性問題。教育當局正投入大量經費以增加教師品質與人數。(Getty Images)

根據「灣區 新聞集團」6月30日首次公布自幼稚園到高中的合格教師授課情況、針對灣區六縣數據分析顯示，灣區舊金山與阿拉米達縣的合格教師比例低於加州 。依照加州教師證書發放狀態，有75%教師合格授課，相較之下，低於全加州擁有83%合格教師比例。

加州教育當局將教師授課資格分為：合格(Clear)、非正式(ineffective)、外地(out-of-field)、實習(intern)等四個主要類別。加州整體目標是擁有所有或大部分是「合格」教師。

全加州範圍內，上個學年度有83.1%課程由具有教師證書的合格教師授課，其中僅有4.1%教師是非正式，其為具有緊急許可教師資格(emergency permit)或未經授權在教師合格證書區域外教學的有證合格教師、或沒有教師證書者在加州任教。4.4%班級或課程是由「外地」教師教授、1.5%由實習教師授課。

相較於加州，灣區所有六個縣「非正式」教師比例較高，除了聖他克拉拉縣僅有4%課程由非正式教師授課。另一方面，阿拉米達縣有11.8%教師被歸類為「非正式」；舊金山則有9%教師被歸為「非正式」老師。

加州教育委員會主席漢默德(Linda Darling-Hammond)表示，儘管首次數據顯示，大多數教師任命都獲得合適職務，但在整體聘任、訓練與留住教師，尚有許多工作需做，尤其是考慮到全國性教師短缺的情況。加州教育局 、教育委員會與加州教師委員會聯合發布新聞稿指出，數據將為未來幾年州與地方決策提供訊息，努力解決教師短缺問題。

教師質量與短缺，長期以來一直是全加州性問題，新冠疫情導致情況更惡化。加州教育當局正投入大量經費以增加教師品質與人數。今年初，為了填補短期需求，州長紐森快速簽署短期授權、允許學校聘任不屬於加州認定「合格」類別教師，同意校聘請近期退休或長期代課老師。這項計畫是讓更多教育人士進入教室，但並非解決教師品質長期問題的方案。

漢默德強調，可協助增加優質教師短缺問題的全州性計畫，包括5億元「加州教師補助金」(Golden State Teacher Grants)、3.5億元投資教師居住計畫，以及15億元「教育人士合格補助經費」(Educator Effectiveness Block Grant)。