芳草地藝術中心資助 10華埠藝術家月獲千元 持續18個月

十位來自華埠的藝術家，將得到每月1000元，共18個月的資助。（記者王子涵／攝影）

過去十個月中，舊金山 芳草地藝術中心（Yerba Buena Center for the Arts）領導成立了「創意社區聯盟」（Creative Communities Coalition），旨在資助本地藝術家及文化團體度過疫情 的衝擊。六個代表弱勢群體、少數族裔及多文化背景的組織，獲選參與該計畫，中華文化中心是其中之一。

每個組織可以挑選出十位來自社區的藝術家，由芳草地中心提供每人每月1000元，共計18個月的資助。29日，中華文化中心推舉的其中四位藝術家來到中心接受資助並展示才藝。

這項「創意社區聯盟保障收入計畫」（簡稱CCCGI），由推特聯合創始人多西（Jack Dorsey）基金會，以及亞馬遜董事長前妻史考特（Mackenzie Scott）共同出資，總共將幫助60位因疫情大流行而受到系統性種族歧視、失業以及不公對待的舊金山藝術家。

為了讓各社區和各族裔有公平機會參與這項計畫，芳草地藝術中心將挑選受資助者的權利交給社區藝術文化組織。芳草地藝術家投資部主任伊瑪赫（Stephanie Imah）說：「我們信任合作夥伴，他們是社區最佳的決定者，也是最接近社區的人，藝術家必須扎根於社區。」

中華文化中心行政總監梁凱欣（Jenny Leung）表示，這一資助項目是對華埠 藝術家前所未有的經濟支持。「我們的藝術家從未有機會得到這樣的支持。」梁凱欣說：「透過這項由社區參與領導的收入保障計畫，我們的藝術家也可以很驕傲地分享社區的經驗和故事。」

芳草地藝術中心代表貝爾茲（Christian Beltz）表示，得益於華埠社區藝術家的創作，華埠成為舊金山標誌性的地點之一。他說：「這也是全世界的遊客選擇來到這裡的原因，我們十分驕傲可以支持你們的工作。」

中華文化中心社區藝術項目經理鄺楚嫈和評估分析師吳佳恬用一年半的時間，深入華埠社區，找到有50年畫齡的漫畫家雷祖舜，其詼諧幽默的作品為社區無數人帶去快樂和笑容。

88歲高齡的雷祖舜最大的希望，就是通過藝術將快樂帶給人們。（記者王子涵／攝影） 雷祖舜的作品是為了給人帶去快樂和笑容。（記者王子涵／攝影）

88歲高齡的雷祖舜來自廣東台山，他最新的作品「笑一笑」將在明年春天發佈。雷祖舜表示，他最大的希望就是通過藝術將快樂帶給人們，他十分感激中華文化中心提供的支持，並表示所有通過藝術獲得的收入都會回饋給社區。

只有19歲的潘迪（Kylie Panday）是一位藝術教育家，她教授低年級學生書法、繪畫、音樂等多種形式的藝術。她說：「我想盡力給所有的孩子們留下積極的影響，提供一個安全的地方，讓孩子表達真我。」

插畫家拉薩姆（Jeanette Lazam）表示，希望有了這些資助，更多缺乏藝術工具和資源的藝術家可以得到幫助。「我無法告訴你我有多麼的開心。」拉薩姆說，「我重新開始購買工具，開始我的創作，這就是資助項目對我的意義。」

八和會館的粵劇表演家譚念帖在現場表演粵劇片段。（記者王子涵／攝影）

八和會館的粵劇表演家譚念帖也是華埠獲選藝術家之一，她在現場表演了粵劇片段，並表示資金可以幫助她在疫情大流行中保留場地，繼續傳播傳統文化。