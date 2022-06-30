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州議會：外州人來加州墮胎 不補助旅費

編譯組／美聯社沙加緬度29日電
紐森政府的預算計畫無意為從外州前來加州墮胎的婦女支付旅費。（美聯社）
紐森政府的預算計畫無意為從外州前來加州墮胎的婦女支付旅費。（美聯社）

儘管加州州長紐森（Gavin Newsom）誓言要讓加州成為墮胎庇護州，其政府卻無意花費公共資金協助人在外州的婦女前來加州墮胎。紐森的決定，包括在上周末達成的預算協議，讓和他合作近一年的墮胎維權人士感到驚訝。

加州營運預算計畫訂於29日晚上在州議會進行投票表決，這項計畫包括一筆2000萬元的「墮胎實際支援基金」（Abortion Practical Support Fund），將用來為尋求在加州墮胎者支付機票、食宿和汽油費，但限制只能用於已經住在加州者，而不是來自外州的人。這筆基金將接受私人捐款，但不清楚是否能用在支付病人的州際旅費上。

州長辦公室發言人表示，紐森現在專注於加強和擴大加州現有的墮胎服務。紐森上周指出，預算計畫包含數千萬元用來支持加州墮胎診所的資金，如此一來，這些診所就可以用自己的錢幫助婦女前來加州墮胎。

紐森說：「我們很實際。你可能會問：『我們是不是要為數百萬名來加州尋求醫療服務者支付旅費和住宿費？』拜託，我們必須對我們能吸收多少病人保持實際的態度。不僅是政府必須負起提供和支持的責任，所有人，包括你、我，都必須做出貢獻。」

加州預算案包括一筆用來為無力支付墮胎費用的婦女支付費用的4000萬元基金，對象包括來自外州的婦女。但是，幫助婦女支付墮胎費用的非牟利組織Access Reproductive Justice執行董事平克尼（Jessica Pinckney）表示，旅行通常是婦女在尋求墮胎服務時面對的最大障礙。

平克尼說：「為了減輕來自外州的病人面對的障礙和負擔，為他們支付旅費是絕對必要的。」

平克尼還表示，就算是加州州內尋求墮胎的病人有時也需要長途跋涉，因為加州有四成的縣沒有墮胎診所，這些縣的女性人口占加州女性人口的3%，而且有許多是低收入者。

雖然加州議會29日可能通過預算計畫，但議員仍然可以在通過後進行修改。

加州 墮胎 紐森

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