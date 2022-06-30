加州新冠感染率居高不下 灣區最嚴重

專家預測，灣區在舉行過一連串人擠人的大型活動後，新冠病例會顯著增加。（美聯社）

儘管本周稍早有跡象顯示，加州 這波春季新冠疫情已度過高峰期，但實際上，整個加州的感染率仍居高不下，其中以灣區為最高。

舊金山 加州傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）說：「高傳染性新變種病毒株不斷出現，人們已經受夠了。如果人們可以繼續保持謹慎，同時不再有新病毒株出現，那我們就可以看到冬季那種病例急速下降的趨勢。不過，現在所有的賭注都沒有了。」

加州人均每日新增病例率近日反彈回升，從過去一個月來保持的每10萬人有35例，28日增加為每10萬人有42例。根據舊金山紀事報（Chronicle）的分析，自新冠疫情發生以來，加州新冠病例已累積超過1000萬例，灣區超過150萬例。這些數字不包括未向當局通報的居家檢測 結果，也不包括未被發現的病例。

此外，加州的檢測陽性率也上升至13.2%。加州檢測陽性率自3月中旬以來持續穩定上升，現在幾乎是衛生官員6月1日公布的數字的兩倍。專家表示，檢測陽性率必須在5%以下才有辦法控制病毒傳播；陳子平說：「我們現在處於一個不斷有人被感染的穩定狀態。」

儘管高病例數還未對醫療系統造成太多壓力，但新冠住院病人人數正在穩步上升中。加州目前共有3405名新冠住院病人，比月初多出46%，加州目前平均每日有15人死於新冠。

本地方面，灣區目前平均每日新增病例率為每10萬人中有49例，預料在一連串包括國殤日長周末演唱會、勇士隊封王大遊行、同志驕傲大遊行等人擠人的活動舉行過後，灣區的新增病例率會上升至高點。

舊金山目前人均每日新增病例率為52例，檢測陽性率飆升至15.4%，僅次於Omicron時期。截至27日，舊金山新冠住院人數為115人，比一個月前多出26%。聖他克拉拉縣的人均每日新增病例率甚至高於舊金山，目前每10萬人中有54例。

陳子平說：「目前的疫情可以形容為悶燒（slow burn），它不斷對勞動力施加壓力，卻沒有人談論它，因為疫情已經發生很長一段時間，人們已經接受了這個現實。」

聯邦疾病防制中心（CDC）28日最新公布的數據顯示，美國現在52%的新增病例是由變種病毒株BA.4和BA.5造成的，其中BA.4病例占36.6%，BA.5病例占15.7%。專家指出，BA.4和BA.5也比過去的變種病毒株更容易讓人重複感染，因為它們有躲避免疫系統攻擊的能力。