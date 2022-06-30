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北加萊西斯山火仍未受控 灣區空品暫未受影響

編譯組／綜合29日電
北加州「萊西斯山火」已焚地逾900畝，灣區空氣品質暫未受影響。(美聯社)
北加州「萊西斯山火」已焚地逾900畝，灣區空氣品質暫未受影響。(美聯社)

加州森林防火廳說，內華達縣的「萊西斯山火」（Rices Fire）周三（6月29日）下午擴大到900英畝以上，自該局上午報告大火情況以來，又增加了約130英畝，而火災的控制率仍為0%。

這場野火起於周二（6月28日）下午2點後，當地居民因此被強制撤離，500多座建築繼續受到威脅，直至周三上午一些地區仍然處於疏散警告之下。

加州森林防火廳埃斯蒂斯（Brian Estes）在新聞發布會上說，工作人員正在努力確保大火不會蔓延到附近的宇巴縣（Yuba County），該機構的首要任務是將大火控制製在宇巴河的上游。

加州森林防火廳官員說，火災是由乾燥的植被和受乾旱影響的樹木共同導致的。

據內華達縣（Nevada County）公共安全官員說，Bridgeport Rice's Crossing、French Corral、Birchville、Sweetland和Buttermilk地區仍然處於強制疏散令之下。內華達縣治安部門的行動隊長布朗（Sam Brown）說，估計有1400名居民接到疏散令。

加州森林防火廳說，三名消防員因高溫而受傷，經治療後出院；有四座建築被毀。

美國國家氣象局周三表示，萊西斯山火產生的煙霧預計將影響北加州部分地區的空氣質量；但氣象學家認為灣區目前的空氣質量不會受影響。

美國國家氣象局氣象學家彼得森（Drew Peterson）說，灣區預計在未來一周半的時間裡會有背對背的低壓系統，並伴有陸上風，這將使灣區地區東部燃燒的野火所產生的任何煙霧都向灣區擴散。

彼得森說：「煙霧可能會移動到內華達州雷諾（Reno）的北部和鹽湖城方向，但目前看來，我們不會在舊金山灣區上空看到任何煙霧。 」

沙加緬度的氣象官員說，周三來自萊西斯山火的煙霧正在向北加州內華達山脈80號州際公路以北的內陸地區和山麓地區移動。

然而，彼得森說，一個高壓系統預計將在下周末降臨全國大部分地區，有可能將野火的煙霧向西移向灣區。「如果下周末有大火燃燒，那會是我們看到煙霧向我們移動的第一種可能性；但這也不一定會發生。」他說。

灣區空氣質量管理區周三沒有發出警報，該地區大部分地區的空氣質量良好。

灣區 加州 山火

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