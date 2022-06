羅訴韋德案被推翻 墮胎藥恐成下個法律戰場

墮胎藥是墮胎權戰爭的最新戰場。(Getty Images)

墮胎 權戰爭正在形成另一個新戰場:墮胎藥。聖荷西信使報(Mercury News)指出,墮胎藥是美國最常見的墮胎方式,2017年有37%的婦女選擇服用墮胎藥終止妊娠,到2020年增加到54%。在聯邦最高法院上周推翻保護墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後,預測會有更多婦女轉而尋求藥物墮胎。

舊金山凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)婦女醫療政策副主任索柏(Laurie Sobel)表示,經過聯邦食品藥物管理局(FDA)批准的口服墮胎藥是由兩種藥物組合,美服培酮(mifepristone,或Mifiprex)和米索前列醇(misoprostol,或Cytotec),如果孕期在十周之內,可以在家隱密使用,非常安全、有效。

在最高法院對「羅訴韋德案」做出裁決後不久,聯邦政府就表示將尋求保護病人使用墮胎藥的權利。然而,由共和黨人士領導的州已經開始限制或禁止婦女使用墮胎藥。

美國司法部長加蘭德(Merrick Garland)說:「我們不會因為有人不同意FDA的專業判斷而禁止民眾使用美服培酮(mifepristone)。」拜登 總統也表示,限制民眾使用墮胎藥是錯誤的、極端的,而且與大部分美國人的生活脫節。

史丹福大學法律與生物科學中心(Center for Law and the Biosciences)主任格里利(Hank Greely)表示,無法保證拜登政府能占上風,因為法院可能站在保守州那一邊。

此外,即使墮胎藥早已被證明是安全有效,但在保守州的法律之下,它依然被視為非法墮胎的一部分。格里利說:「最高法院會允許各州禁用這些藥物,因為他們想這麼做。」

在加州 ,居民可以透過網路診所合法取得墮胎藥處方,例如Abortion on Demand、AidAccess、Choix和Hey Jane。至於非加州居民是否可以前來加州獲取墮胎藥,大多數法律專家表示,應該可以,因為即使是贊成推翻「羅訴韋德案」的大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)也說:「一個州可以禁止該州居民前往另一個州墮胎嗎?在我看來,根據憲法規定的州際旅行權利,答案是否定的。」