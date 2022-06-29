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美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

羅訴韋德案被推翻 墮胎藥恐成下個法律戰場

編譯組／綜合28日電
墮胎藥是墮胎權戰爭的最新戰場。（Getty Images）
墮胎藥是墮胎權戰爭的最新戰場。（Getty Images）

墮胎權戰爭正在形成另一個新戰場：墮胎藥。聖荷西信使報（Mercury News）指出，墮胎藥是美國最常見的墮胎方式，2017年有37%的婦女選擇服用墮胎藥終止妊娠，到2020年增加到54%。在聯邦最高法院上周推翻保護墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後，預測會有更多婦女轉而尋求藥物墮胎。

舊金山凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）婦女醫療政策副主任索柏（Laurie Sobel）表示，經過聯邦食品藥物管理局（FDA）批准的口服墮胎藥是由兩種藥物組合，美服培酮（mifepristone，或Mifiprex）和米索前列醇（misoprostol，或Cytotec），如果孕期在十周之內，可以在家隱密使用，非常安全、有效。

在最高法院對「羅訴韋德案」做出裁決後不久，聯邦政府就表示將尋求保護病人使用墮胎藥的權利。然而，由共和黨人士領導的州已經開始限制或禁止婦女使用墮胎藥。

美國司法部長加蘭德（Merrick Garland）說：「我們不會因為有人不同意FDA的專業判斷而禁止民眾使用美服培酮（mifepristone）。」拜登總統也表示，限制民眾使用墮胎藥是錯誤的、極端的，而且與大部分美國人的生活脫節。

史丹福大學法律與生物科學中心（Center for Law and the Biosciences）主任格里利（Hank Greely）表示，無法保證拜登政府能占上風，因為法院可能站在保守州那一邊。

此外，即使墮胎藥早已被證明是安全有效，但在保守州的法律之下，它依然被視為非法墮胎的一部分。格里利說：「最高法院會允許各州禁用這些藥物，因為他們想這麼做。」

加州，居民可以透過網路診所合法取得墮胎藥處方，例如Abortion on Demand、AidAccess、Choix和Hey Jane。至於非加州居民是否可以前來加州獲取墮胎藥，大多數法律專家表示，應該可以，因為即使是贊成推翻「羅訴韋德案」的大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）也說：「一個州可以禁止該州居民前往另一個州墮胎嗎？在我看來，根據憲法規定的州際旅行權利，答案是否定的。」

墮胎 加州 拜登

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