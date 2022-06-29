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金山僅存農地… 方李邦琴亞裔社區園地 華裔與非裔分享

記者王子涵／舊金山報導
聯邦環保署的多位官員造訪方李邦琴亞裔社區園地，承諾給予資金和人力的支持。（記者王子涵／攝影）
聯邦環保署的多位官員造訪方李邦琴亞裔社區園地，承諾給予資金和人力的支持。（記者王子涵／攝影）

方李邦琴亞裔社區園地（Florence Fang's Community Farm）是舊金山僅存的一片農地，2014年8月動土興建。多年來在數百位社區義工的建設和維護下，這裡從一片荒地變成種植有機作物的綠色農田，並為當地亞裔和非裔社區提供了文化交流的場所。聯邦環保署的多位官員28日造訪，讚歎園地在環境公正（Environment Jutstice）方面所作的貢獻，並承諾給予資金和人力的支持。

農地占地約1畝，其布局融合了當地與亞洲農業文化的傳統特色。方李邦琴表示，社區中的大部分居民都屬於低收入家庭，且附近超市很少有新鮮的蔬菜賣，每周六農場會分發免費食物和新鮮蔬菜。

「農地同時也是社區凝聚的地方，大家在這裡快樂的不得了。」方李邦琴說，「大家在喜慶的節日、生日就會在這裡表演，相當於第二個家。」

環保署造訪的當天正是方李邦琴老年合唱團排練的日子，20多名團員正排練歌曲「我和我的祖國」。團長白世昌表示，中老年業餘活動都願意歌唱，唱一些中外名曲，每周都會來到農場進行排練。

方李邦琴表示，一般來說環保就是為了白人而環保，而環境正義強調的是少數族裔的權利。社區農場的另一半區域分配給非裔居民，很多非裔的孩子來到這裡訓練播撒種子、種田種地。

非裔義工Tousif說：「我喜歡植物，許多義工也是自發來到這裡種植。我們利用個人時間為這片農場服務，並最終回饋給當地社區。」

方李邦琴說：「非常受鼓舞的是，這是全舊金山最後一片農場。來自華府的環境署關注到後，特意來到這裡，將來會支持農場的發展。」

環保署環境正義辦公室主任特亞達（Matthew Tejada）表示，此行專程來到社區中，看到人們相聚在一起，共同解決「食物荒漠」的問題，這也是環保署一直所倡導的，用社區的力量解決問題。

特亞達說：「這個項目正是我們想去資助的。儘管舊金山的一些社區仍然在面臨挑戰，如危險垃圾等，但是如果有社區領袖及社區成員願意與我們合作，共同推動社區急需的項目，這將是一個巨大的成功。」

舊金山環境委員會主席阿恩（Eddie Ahn）表示，農場產品服務對粵語社區十分重要，尤其是那些對於新鮮蔬菜有需求的居民。

農場一半的區域分配給非裔居民，這裡是社區凝聚的地方。（記者王子涵/攝影）
農場一半的區域分配給非裔居民，這裡是社區凝聚的地方。（記者王子涵/攝影）
農場一半的區域分配給非裔居民。這裡是社區凝聚的地方。（記者王子涵／攝影）
農場一半的區域分配給非裔居民。這裡是社區凝聚的地方。（記者王子涵／攝影）
環保署造訪的當天正是方李邦琴老年合唱團排練的日子。（記者王子涵／攝影）
環保署造訪的當天正是方李邦琴老年合唱團排練的日子。（記者王子涵／攝影）

舊金山 非裔 蔬菜

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