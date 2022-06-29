金山優樂雅學校華裔校長被降職 家長示威批黑箱操作

家長們在學區辦公室門前集會，支持鄺梁婉瑜（Carol Fong）留任校長。（記者李怡／攝影）

舊金山 市日落區優樂雅學校（Ulloa Elementary School）的學生、家長及學區 活動人士，28日（周二）下午到舊金山學區辦公室前舉行示威，抗議學監Vince Matthews將華人校長鄺梁婉瑜（Carol Fong）突然降級轉崗，調為學區文職人員。優樂雅小學下學年將聘請新校長。有家長憤怒地表示，學區對此事的決定是黑箱操作，違反法律，且不重視社區家長意見。

今年1月27日，優樂雅學校校長鄺梁婉瑜在跟學生講話時，重複了N開頭的詞語，引起一些人不滿。當時，部分非裔家長和民權組織要求開除鄺梁婉瑜。同時，學區華人家長諮詢會則發起請願，支持鄺梁婉瑜。在不到14個小時內就收集到了2萬7000個請願簽名，力挺鄺校長留任。

隨後，鄺梁婉瑜校長在學區的要求下向學生和家長發送了致歉信，並解釋事情起因。她坦承，「這是在教學過程中的一個失誤」。她強調，她從未以N開頭的詞語稱呼任何學生。當時，第四區市議員馬兆明也發文，表達對鄺梁婉瑜的支持，並稱讚她為人正直，一直盡力配合學生與家長的需求。除此之外，華協中心（CCDC）等多家組織和機構以及一些個人也發文，力挺鄺校長留任。

家長們在學區辦公室門前集會，支持鄺梁婉瑜（Carol Fong）留任校長。（記者李怡／攝影）

★鄺梁婉瑜非常傷心

據優樂雅學生家長朱偉表示，一直以來，鄺梁婉瑜校長對學區處理N字眼風波這件事，是有信心的，她幾次告訴社區的家長，事情已經解決了，希望大家不要太過於衝動，要保持社區內部的和諧與平衡。但就在上周五，她接到學監的轉崗通知，對此鄺梁婉瑜非常傷心，並覺得自己被學區背叛。鄺梁婉瑜認為，20多年為學區服務，學區領導應知曉她為人處世的態度。

朱偉表示，學區的降級轉崗決定，是黑箱操作。事件在今年初發生後，已經歷時五個月的時間來修復。為什麼要在學生放暑假，趁家長不注意的時候做出這一不合理的決定，且決定的過程不公開不公正不透明，家長覺得被學區玩弄和欺騙，因此很憤怒。

支持鄺梁婉瑜的家長，拿著「鄺校長不是替罪羔羊」的口號牌。（記者李怡／攝影）

★學區應該公正對待

家長Vid Tubtimscharoon的兒子正在優樂雅上三年級，對於鄺梁婉瑜校長轉崗降級的結果，他表示，在評估事件時需要考慮學校和社區人口的多元化。N字眼在普通話中聽上去是「那個」，在韓語中則是「你」的意思。像這樣的多族裔多語言文化情形，校長應該如何處理？學區應檢討如何教育孩子學習複雜和敏感的種族文化，如何提供工具和支持老師們的教育工作，而不是以武斷的懲罰，來對待學校第一線教育人員。

華人家長林文傑（Kit Lam）指出，20年來，鄺梁婉瑜校長在工作中有耐心有效率，該校員工流動率低，還獲得了全國藍絲帶學校獎。聯合學區一直標榜「恢復性正義」，這也應該同樣適用於其員工。鄺梁婉瑜已經因她的「不敏感」過失，向受影響的家庭和社區道歉了。林文傑表示，鄺校長遭調離之後，社區已經對校區失去信任。

★家長憂鄺校長未來

優樂雅學校有530名學生，其中近80%為亞裔，6%為拉丁裔，4%為白人，不到1%為非裔美國人。近40%是英語學習者，53%來自低收入家庭。

前來支持鄺校長留任的家長們表示，校長為學校工作20多年來，為人非常好，因為她是講中英雙語的，為來自不會講英文家庭的孩子們付出了很多努力，也做了非常多的工作。家長希望，鄺梁婉瑜可以留任，繼續帶領優樂雅的學生，克服疫情期間造成的很多問，希望用她20多年的工作經驗帶領大家走出疫情的困境。

還有部分家長擔心，鄺梁婉瑜被調離職務之後，可能會被辭退。學生家長為此很憤怒，認為學區沒有傾聽家長的聲音與意見。他們表示，將會站出來一直發聲，直到被聽到被看見為止。

舊金山聯合學區則表示，目前無法對具體事件發表評論，但表示學區重視師生的多元文化背景與經驗，不容任何仇視或種族主義存在。學區表示，對抗種族主義是首要任務，將努力支持所有員工在課堂內外進行反種族歧視教育。

截止發稿前，並未收到鄺梁婉瑜本人對此事件作出回應。