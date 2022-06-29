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美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

雪佛龍石油將售聖拉蒙總部遷德州 恐衝擊灣區經濟

編譯組／聖拉蒙27日電
雪佛龍石油欲出售廣大聖拉蒙園區 付錢鼓勵員工搬到德州。（美聯社）
雪佛龍石油欲出售廣大聖拉蒙園區 付錢鼓勵員工搬到德州。（美聯社）

雪佛龍石油公司（Chevron）打算出售其位於聖拉蒙（San Romon）的龐大總部園區，並將工作崗位轉移到德州，此舉可能對灣區經濟造成新的打擊。

這家能源巨頭表示，它將承擔一些員工從聖拉蒙搬到德州的搬遷費用，但仍將其總部留在東灣這一城市。目前還不清楚有多少工作可能轉移到孤星州。

「雪佛龍石油計劃出售我們的雪佛龍園區，並搬到聖拉蒙的新的現代化租賃空間，」這家石油巨頭在通過電子郵件發給新聞機構的評論中說。

新租賃空間的具體位置沒有立即披露；然而，Bishop Ranch是一個標誌性的集辦公、零售和餐飲為一體的商業園區，它與雪佛龍公園目前的公司總部相鄰，有能力為租戶提供現代辦公空間。

「目前的房地產市場提供了一個機會，能令到我們的辦公空間規模合理，滿足我們總部員工的要求，」雪佛龍石油說。

據雪佛龍石油稱，這次搬遷預計將在2023年7月至9月的第三季度進行。

近年來，惠普公司（Hewlett Packard）、甲骨文公司（Oracle）、Tesla和Palantir公司等高調的企業的出遷，已經打擊了灣區的經濟。惠普、甲骨文和特斯拉都將總部轉移到了德州；Palantir公司將其總部遷至科羅拉多州。在所有這四家公司的總部搬遷之前，其在灣區的大部分工作崗位仍然留在九縣地區。

在截至3月的12個月裏，總部設在聖拉蒙的雪佛龍石油在裏奇蒙經營著一家大型煉油廠，其收入為1768億4千萬美元，賺了205億1千萬美元。

雪佛龍石油目前在休斯頓擁有一座辦公大樓，該大樓曾是失敗的能源公司安然（Enron）的總部。雪佛龍石油還計劃在休斯頓建造另一座辦公大樓。

2002年，雪佛龍石油退出其在舊金山的長期主要辦公室，將其總部遷至聖拉蒙。

盡管工作崗位轉移到了德州，但雪佛龍石油堅持認為它不會連根拔起它在加州的基地。

「雪佛龍石油將繼續把總部設在加州，該公司在加州有140年的歷史，業務和合作關系遍布全州，」該公司稱。

石油 德州 加州

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