州檢察長邦塔：用法律確保加州墮胎權

加州總檢察長邦塔重申維護墮胎護理權。（美聯社）

由23名州總檢察長組成的全國性聯盟27日發表一份聯合聲明，重申支持和擴大墮胎 權的承諾。加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，墮胎護理屬於醫療保健範疇，作為各州的首席法律官員，他們站在一起自豪地說，在保護全國孕婦權利的鬥爭中不會退縮。

邦塔表示，雖然聯邦最高法院裁決推翻有近半個世紀歷史的墮胎法律，侵犯全美人民的權利，「但我們會聯合起來，重申我們對支持和擴大墮胎權的承諾」。他說：「雖然這是一個至暗時刻，但同時也是一個需要採取行動的時刻；我們對民眾的承諾很簡單，永遠不會停止捍衛你們的權利。無論多布斯案最終裁決如何，在承認生殖自由的州，墮胎權仍然會受到保護。我們不會回到讓政客規定如何對待個人身體的時代，這是你的身體，這是你的選擇權，沒有人可以對你做出決定。」

最高法院24日對「羅訴韋德案」及「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)的裁決，讓使得維持近半世紀以來美國各州墮胎法律將從此改觀。全案名稱中的原告多布斯(Thomas Dobbs)，聲名大噪，但他極力表示，此案他個人絲毫無關。

「幾代人以來，美國人一直依賴憲法中所規定的墮胎權，對個人的未來、家庭做出決定；然而由於多布斯案的裁決，導致全國各地的人需要前往他州尋求她們本應享有的基本醫療保健權利。對於無法前往的人來說，往往會得到更糟糕的健康結果，這些傷害也將不成比例地在有色人種和資源較少的群體擴大。」邦塔說。

「總之，對其他人的傷害也將落在我們所有人的頭上。我們國家的未來與每一位居民所擁有權利有著緊密的聯繫，包括自由、隱私 和獲得墮胎護理的權利。我們承諾使用全部的法律力量來支持你，為你的權利而戰。我們將繼續支持我們的合作夥伴和墮胎護理提供商。」