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員工搬到墮胎合法州 Google、迪士尼、Patagonia提供協助

編譯組／灣區27日電
從科技業到服飾業等各個產業許多公司，已提出協助居住在現行墮胎非法州的員工與其家人，支付旅行至他地尋求醫護的費用，並支持員工爭取墮胎權益。(美聯社)
從科技業到服飾業等各個產業許多公司，已提出協助居住在現行墮胎非法州的員工與其家人，支付旅行至他地尋求醫護的費用，並支持員工爭取墮胎權益。(美聯社)

科技巨擘Google透露，最高法院推翻羅訴韋德案之後，公司支持居住在美國墮胎不再合法的部分地區員工，可搬遷到墮胎權益可受到保護的州，不會提出任何疑問。Google健康保險也將為跨州尋求護理的員工，支付墮胎程序費用。

據報導，Google人事長奇妮科(Fiona Cicconi)在寫給員工的備忘錄內容指出，為了支持Google員工與家屬，公司在美國地區的福利計畫與健保，涵蓋員工在生活與工作之地區因無法提供相關照護、而須跨州尋求醫療程序的費用。

針對相關細節，Google並未立即回應評論。目前Google在全美營運有29個辦公室定點，包括墮胎非法或預期將被禁止墮胎的州。

從科技業到服飾業等各個產業許多公司，都已提出提供居住在現行墮胎非法州的員工與其家人、支付旅行至他地尋求醫護的費用，並支持員工爭取墮胎權益。

在德州共和黨籍州長簽署嚴格墮胎禁令後，Salesforce早些時候已協助員工搬至其他地點。戶外運動服裝公司Patagonia上周重申，公司健康保險計畫涵蓋墮胎護理，包括旅行、住宿與食物等相關費用。Patagonia是一家支持女性自由選擇節育的公司(pre-choice company)，也承諾協助因「和平抗議生殖正義」(peacefully protest for reproductive justice.)而被逮捕的員工，為他們支付保釋金。

Patagonia在LinkedIn聲明指出：「公司關懷員工已超出了基本健康保險範圍，並將採取更全面的方法來涵蓋並支持每個人都有權享有的整體健康。」

華德迪士尼(Walt Disney)也於24日表示，將為無法在居住地方獲得相關護理的員工，支付他們到其他地點尋求「家庭生育計畫」(family planning)與「懷孕相關決定」(pregnancy-related decisions)的旅行支出費用。迪士尼擁有19萬5000名員工，其中包括在佛羅里達州約8萬名員工。

迪士尼發言人表示，公司了解最高法院推翻羅訴韋德案裁決所產生的影響，將持續承諾提供所有員工、舞台人員與其家人全面性優質與可負擔的護理照顧，包括家庭生育計畫與生殖護理，無論他們居住在何處。

墮胎 Google 迪士尼

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