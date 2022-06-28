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加州墮胎權入憲修正案 11月票決 共和黨人批「內容過於廣泛」

編譯組／美聯社沙加緬度27日電
加州立法會27日提出一項將墮胎權納入憲法的修正案，選民將在11月投票決定結果。（美聯社）
加州立法會27日提出一項將墮胎權納入憲法的修正案，選民將在11月投票決定結果。（美聯社）

在聯邦最高法院推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），並交由各州自行決定是否允許墮胎後，加州選民今年11月將決定是否通過憲法修正案來保障加州的墮胎權，這個問題勢必會提高中期選舉（midterm election）正反雙方的投票率。

由於加州現在是由支持墮胎權的民主黨人所控制，因此，墮胎權暫時還不會受到最高法院裁決的威脅。然而，加州墮胎權的合法性是建立在憲法隱私權之上，而最高法院的裁決強調，隱私權不能保障墮胎權。加州民主黨人因此擔心，加州的墮胎法可能受到法院質疑。

為了解決這個問題，加州議員27日投票通過在今年選舉中提出一項憲法修正案，讓加州的墮胎合法性無法再受質疑。

加州眾議員塞萬提斯（Sabrina Cervantes）說：「儘管加州現在仍是安全的，但我們不能滿足於現狀，因為，這個議題將直接影響到您和您所愛的人，只是時間快慢的問題而已。」

這項修正案提出，加州「不得拒絕或干涉個人最私密的生育自由，包括墮胎和選擇或拒絕避孕的基本權利」。

如果今年11月加州超過一半的選民投票贊成這項修正案，那麼，墮胎權就能受到加州憲法保護。根據加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）5月所做的民調，加州76%的選民反對推翻「羅訴韋德案」。

如果修正案獲得選民支持通過，民主黨人就有機會繼續控制加州國會。儘管加州享有進步派聲譽，今年有多項眾議會選舉的戰況十分激烈，選舉結果將決定哪一黨可在拜登總統接下來剩餘的兩年任期中獲得較多的席位。

共和黨人反對這項修正案，稱修正案內容過於廣泛，而且允許婦女在懷孕後期胎兒能在子宮外存活時墮胎；加州法律目前限制婦女只能在胎兒能在子宮外存活前墮胎，通常定義為懷孕24周前。

「修正案內容沒有提到懷孕後期，它對墮胎沒有任何限制。」加州眾議會共和黨領袖加拉格（James Gallagher）以其雙胞胎兒子在孕期第30周時出生並出現併發症為例說：「像我的雙胞胎這樣的30周大胎兒，有可能被奪走生命。」

為了讓加州成為墮胎庇護州，這項修正案是民主黨積極策略的一部分。上周，州長紐森（Gavin Newsom）已簽署通過一項保護加州墮胎服務提供者和志工免受他州提起訴訟的法律；加州立法會也提出一項超過2億元的新預算項目，將用來擴大加州的墮胎服務，為無力負擔墮胎的婦女支付在加州的墮胎費用、旅費、住宿費和托兒費，並提供獎學金給學習墮胎服務的人。

加州 墮胎 民主黨

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