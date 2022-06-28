只提遵守法律 未提婦女權益 史丹福醫學院長「羅案」聲明惹議

史丹福醫學院院長對羅訴韋德案的聲明，惹惱學生與教職員。(Getty Images)

最高法院24日裁決推翻羅訴韋德案之後，史丹福醫學 院院長米諾(Dr. Lloyd Minor)向史丹福社區發信，引起師生不滿和批評；信中內容被認為過度關注反墮胎 倡導人士的感受，似乎暗示史丹福醫學院將持續執行墮胎程序，僅是因其為加州 法律要求。

也許是為回應批評，史丹福醫學院管理人員隨後又於26日晚間發出一份「準道歉聲明」(quasi-apology statement)，表示他們期望在稍早評論中、增加「額外觀點」(additional perspective)。信中指出，了解社區人士都對此爭議問題有強烈意見，並以不同方式處理，此刻僅想表達對社區成員關心，珍視人們感受到各種情緒與不同需求。

史丹福大學法律系教授道博(Michele Dauber)認為，史丹福在關於「會遵守加州法律」(follow California law)的說法，相當懦弱。她表示，重申墮胎護理是必不可少的女性保健，而非讓人認為墮胎是一個有爭議的問題；並且史丹福提供相關服務，僅因因為州法要求如此做。

道博表示，期望史丹福管理人事在聲明墮胎服務是基本醫療保健之前，無須經過強烈反對。她強調，史丹福對女性權益威脅的第一反應是降低威脅，只有在師生強烈抗議之後，才意識到最初的反應令人驚嚇；期望史丹福的第一反應是重視女性。

一名史大女學生認為，期待看到史丹福運用學術機構與教育力量，爭取國家的基本公民自由。另一名學生則說，當她讀到第一封信時，相當憂慮，因為其為大學醫療專業人員所寫。

史丹福講師李察森(Rebecca Richardson)在推特上，將首封信內容與柏克萊加大校長克里斯特(Carol Christ)的聲明做對比，後者稱最高法院裁節是「對美國女性的毀滅性挫敗」(devastating setback for American women)。李察森認為，克里斯特的聲明是很好的例子，說明大學管理者應如何應對影響社區的事件，致力於公平與社會正義的典範，而非軟弱。