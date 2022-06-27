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加州選舉 灣區民主黨將打支持墮胎牌

編譯組╱灣區26日電
圖為加州民眾示威要求保護婦女墮胎權。(Getty Images)
圖為加州民眾示威要求保護婦女墮胎權。(Getty Images)

聯邦最高法院推翻「羅訴韋德」(Roe v Wade) 婦女墮胎權案，取消已實施近50年的婦女墮胎權法。在這種大環境下，加州仍堅持提供婦女合法墮胎。一般預料，11月選舉投票日前，灣區民主黨領導與進步派人士將以維持加州婦女墮胎權為選戰號召令。

聖荷西25日舉行規模龐大的示威活動，抗議聯邦最高法院推翻羅訴韋德案。密爾比達市議員多明格斯 (Karina Dominguez) 站在聖荷西市政廳前，呼籲民眾參與選舉，同時要求民選官員負起責任，保護婦女墮胎權。龐大的抗議群眾從市政廳，遊行示威到市中心的查維茲廣場 。

專家預測，民主黨候選人將以婦女墮胎權號召選民。競選連任的州長紐森大力支持婦權倡導組織與美國「計畫生育協會」(Planned Parenthood)。紐森警告選民，如共和黨黨員擔任官職，後果將不堪設想。加州擁護婦女墮胎權氣勢旺盛，共和黨競選公職者可能將迴避這個話題。

資深政治分析師許納爾 (Dan Schnur) 說，民主黨已清楚察覺，加州支持墮胎權氣勢興旺，對他們的選戰非常有利，因此將會充分運用這個因素。紐森州長與州議會經過好幾個月，才勉強通過退稅，可是只花不到一天時間，就將保護墮胎權列入11月公投提案。

加州議會已保護墮胎醫師，以及前來加州進行墮胎的外州婦女法案。紐森上周五迅速簽署法案成立，防止外州司法單位懲罰這些醫師與婦女。加州議會亦通過提供前來加州進行墮胎婦女財務協助，等待紐森簽署立法。

聖地牙哥加大 最近民調中，探討聯邦最高法院有關羅訴韋德案決議今年5月初曝光後，選民參與11月選舉的動機意願是否有所轉變？民調結果顯示，羅訴韋德案消息外洩，許多非黨派選民投票意願大增。

許多參與聖荷西示威人士表示，保守派大法官湯姆斯 (Clareance Thomas) 5月討論「羅訴韋德案」時，提及同性戀婚姻等問題。因此他們擔心聯邦最高法院也會採取類似審議「羅訴韋德案」思維方式，來處理LGBTQ社區的權益問題。

聖荷西居民羅伯斯 (Nancy Robles) 說，他們覺得美國要倒退到1950年代的政治社會環境，社會自由黨將反抗這種潮流趨勢。

門羅學院 (Menlo College) 政治學教授米契森 (Melissa Micheson) 認為，民主黨員重視目前「羅訴韋德案」發展，共和黨選民可能不會著重此議題。

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