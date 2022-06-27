金山同志大遊行 200輛摩托車隊當先鋒 警長穿制服參與

舊金山2022年同志驕傲大遊行主題為「愛讓我們在一起」。(記者王子涵／攝影)

舊金山 2022年同志 驕傲大遊行 26日拉開帷幕。本屆為疫情後的首次回歸，主題為「愛讓我們在一起」（Love Will Keep Us Together）。

儘管舊金山早晨的天空被迷霧籠罩，但毫不影響來自灣區各處支持LGBTQ+社區的人們趕來慶祝。上午10時，等候在起點處的人們早已舞動起來，排隊的花車更是看不到盡頭。

排在遊行隊伍最前方的是200輛由女同性戀騎手組成的摩托車隊，自1976年以來，她們就一直作為遊行隊伍的先鋒出發，成為舊金山同志大遊行的象徵之一。

臨近10時30分，主辦方開始倒數計時。巨大的引擎轟鳴聲伴隨著人們的尖叫聲彼響起，第52屆同志大遊行正式開始，人群向市政中心（Civic Center）的主會場進發。

「我的身體我做主」、「為墮胎權而起」、「再生育權是基本人權」成為遊行隊伍以及人群中最常出現的標語。「是誰的身體？」「我們的身體！」街邊的民眾和遊行隊伍相互高喊著。

自聯邦最高法院24日推翻保障墮胎權的「羅訴韋德案」後，數萬舊金山人自發走上街頭進行抗議。作為全美第一個承認同性婚姻合法的城市，舊金山同志及跨性別者人數全美最多。LGBTQ+社區擔心，同性婚姻以及身體自主的權利將在未來受到威脅。

由於主辦方禁穿制服的規定，舊金山警局、縣警、消防局在內的多家應急服務部門此前都明確表示將退出今年的同志遊行。市長布里德（London Breed）也聲援，表示如果沒有制服警，她也不會參加。

最終主辦方選擇妥協，允許30多名制服警參與遊行。從現場情況來看，警長史考特（Bill Scout）、縣警長宮本（Paul Miyamoto）都身著制服遊行，警局跨性別發言人溫特（Kathryn Winter）、消防局同性戀發言人巴克斯特（Jonathan Baxter）舉旗走在隊伍最前。

布里德因感染新冠肺炎未能參與遊行。

聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）也在遊行的隊伍中，她手中拿著象徵法案通過的彩虹色小木槌。在她車隊後方的是前聯邦眾議院斯佩儀（Jackie Speier）。

此外，加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）、加州參議員威善高（Scott Wiener）、眾議員丁右立（Phil Ting）、市議員楊馳馬（Matt Haney）、麥德誠（Matt Dorsey）、司嘉怡（Catherine Stefani）、安世輝（Ahsha Safai）等官員都參與了遊行慶祝活動。