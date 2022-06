抗議墮胎權被推翻 聖荷西千人遊行 高喊「女人！權利！」

近千名抗議民眾頂著高溫在聖荷西市遊行。(記者熊移山/攝影)

美國最高法院24日推翻墮胎 權裁決,25日延燒到聖荷西 市,由PSL(party for socialism liberation)、FRSO(freedom road socialist organization)等民間團體發起的遊行 ,一早就在市政府前廣場集合,超過千人一同繞行市區表達自己反對的情緒。

在90度的烈日下,遊行隊伍整齊有秩序,現場也沒有員警維持治安。民眾高喊著「女人!權利!」、「人民!權利!」、「團結,我們將不會被擊敗」的口號,中午12時再度回到市府廣場前集合。PSL召集人之一的卡蜜拉(Camila)表示,從昨天晚上就已經有民眾開始聚集,他們想表達的就是:「要爭取女性墮胎的權利。這應該是人民應有的權利,我們對最高法院作出的決定感到失望」。

民眾高舉各式標語表達心中不滿。(記者熊移山/攝影)

卡蜜拉表示,很多數據都告訴我們,合法墮胎優利於弊。比如說,合法和不合法墮胎國家的墮胎比率幾乎相同,但是不合法墮胎的國家婦女,因為墮胎造成的死亡及其他後遺症更多。一般婦女尋求墮胎,多是因為避孕失敗、強姦、亂倫、伴侶暴力或胎兒畸形,無法墮胎將會對婦女的生活、健康產生長遠的影響。

抗議活動將持續一整天,圖為中午12點遊行結束後的集結,晚間六點還會再以合法墮胎、廢除最高法院(L為主題舉辦集會抗議。(記者熊移山/攝影)

示威現場可以看見,很多是家長帶著小孩全家出動,各式各樣的看板表達抗爭的情緒,「把你的法律遠離開我的身體」(Keep your laws off my body)、「立法禁止墮胎無法阻止墮胎的需求」(Making abortion illegal doesn’t stop abortion)等等。亞裔女性凱莉手持的看板寫道:「讓你的信仰遠離我的決定」(Keep your religion out of my decision),她表示沒有人喜歡墮胎,很多人都在不得已的情況下選擇墮胎,這與宗教信仰也沒有關係,政府不應該剝奪人民的權益。

凱莉表示,沒有人喜歡墮胎,很多人都在不得已的情況下選擇墮胎,這與宗教信仰也沒有關係,政府不應該剝奪人民的權益。(記者熊移山/攝影)

聖荷西的抗議活動將持續到晚間,6點還會再以合法墮胎、廢除最高法院(Legalize abortion! Abolish the supreme court)為主題繼續舉辦集會。