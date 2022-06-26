墮胎權被推翻 專家憂影響經濟「最邊緣化」婦女

專家稱最高法院推翻「羅訴韋德案」，將在經濟上傷害「最邊緣化」的婦女。（美聯社）

研究表明，聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的裁決，可能會給許多婦女帶來經濟上的困難，特別是那些已經面臨經濟不穩定的婦女。

周五（6月24日）的裁決結束了近50年的聯邦墮胎 權，它允許各州制定自己的相關法律。預計美國近一半的州，將因此取締或嚴格限制墮胎。

佛州傑克森維爾的認證財務規畫師、醫生和「生命規畫夥伴」的創始人麥克拉納漢（Carolyn McClanahan）稱，這不幸地影響了那些「最邊緣化」的婦女。她說，雖然生活在禁止墮胎州的較富裕的婦女，仍可以到其他州進行墮胎手術 ，但那些資源較少的人可能沒有這種選擇。

Middlebury學院的經濟學教授邁爾斯（Caitlin Myers）三年前開始模擬「羅訴韋德案」被推翻後會產生的影響， 該研究跟蹤了2008年至2010年在全美30家診所尋求墮胎的近1000名婦女。包括邁爾斯在內的150多名經濟學家和研究人員向法院提交了一份法庭之友辯訴狀，顯示了婦女獲得墮胎機會及其經濟機遇之間的聯繫。

邁爾斯說，雖然最高法院的多數意見簡要地談到了推翻「羅訴韋德案」可能會影響婦女的生活，但它的結論是法院無法預測這種影響。她因此稱，法院忽略了大量可信和嚴格的科學研究結果。

研究發現，對於那些被拒絕墮胎進而分娩的人來說，其結果將是多年的經濟困難；相對於那些得以墮胎的人來說，被拒絕者家庭貧困程度至少在四年內有所增加，幾年後，這些婦女更有可能缺乏資金來支付基本的生活費用，如食品、住房和通勤。更重要的是，被拒絕墮胎降低了這些婦女的信用評分，增加了她們的債務，並增加了負面的財務記錄，如破產 和被驅逐。

邁爾斯說，雖然墮胎權在一半以上的州可能仍然合法，但如果在全國範圍內禁止墮胎，「影響將絕對是巨大的」。「無論從健康還是從經濟角度來看，這都是對婦女權利的一個重大挫折。」她補充說。