墮胎權被推翻 灣區同志驕傲大遊行 慶祝變示威

「羅訴韋德案」的裁決可能影響舊金山的驕傲慶祝活動。（電視新聞截圖）

最高法院關於推翻「羅訴韋德案」的裁決，給本周末灣區的同志驕傲大遊行 帶來了陰影。

本應是舊金山 的慶祝活動，現在可能更像是一場示威，因為周五（24日）許多人指出，推翻墮胎權的決定意味著現在是集會示威的時候，而不是慶祝，因為它可能會引發多米諾骨牌效應，導致其他受憲法保護的權利受到挑戰，如同性婚姻權等。

舊金山警察 局SFPD說，他們已經盡力取消了所有的休息日，以確保驕傲大遊行及現在預期的推翻「羅訴韋德案」抗議活動的安全。

警察局長史考特（Bill Scott）說：「我們要讓每個人都知道，舊金山是人們可以表達其憲法第一修正案所賦予的權利的地方，但我們也將維持和平，確保一切都能安全地進行。」

雖然這項裁決可能讓許多人焦慮，但它並沒有減緩Dolores公園的慶祝活動。相反，跨性別遊行的組織者說，他們正在用它來提醒人們，驕傲大遊行是因為什麼開始的。

變性遊行組織者司多蒙（Niko Storman）說：「這真的讓我們回到了Pride的根源，它是以一場暴動開始的，我認為感覺上像一場慶祝活動，也確實是這樣，我們應該通過它改變我們看待世界的方式。」

在一份聲明中，舊金山市驕傲大遊行SF Pride組織者明確表示了他們的立場，聲明寫道：「這項裁決意味著性別確認治療可能處於危險之中，同性戀婚姻可能面臨不確定的未來。我們不能讓這項裁決成為將我們推回黑暗時代，或推回壁櫥的先例。」

舊金山警察局表示，他們沒有收到針對本周末的任何可信的威脅。遊行組織者說，他們正在將憤怒轉化為行動，並期望在整個驕傲大遊行周末，發布更多的信息，以彰顯他們的籲求。