墮胎權被推翻 LGBTQ社區恐慌 同性婚姻憂成下個目標

聯邦最高法院推翻墮胎權裁決，引發LGBTQ社區恐慌。（SF Civic Center）

本周末正值舊金山一年一度的同志驕傲大遊行 ，聯邦最高法院24日推翻墮胎 權裁決在LGBTQ 社區中引發恐慌，但社區人士強調，所有LGBTQ相關權利都會受到加州法律的良好保護，即使最高法院可能在聯邦層面將其駁回。

因疫情停辦兩年，同志驕傲大遊行今年盛大回歸。舊金山市作為全美第一個承認同性婚姻合法的城市，以及同志及跨性別者（LGBTQ）最多的城市，每年的驕傲大遊行都是全美最盛大的活動之一。高院推翻墮胎權裁決，無疑會賦予今年的大遊行更特別的意義。

LGBTQ倡導組織 （Equality California）發言人Samuel Garrett-Pate表示，加州的婚姻平等目前還沒有受到威脅，該組織的工作重點是在11月的中期選舉中支持那些「維護墮胎和LGBTQ權利」的候選人。

州參議會議長艾金斯（Toni G. Atkins）表示，立法者可以要求選民批准加州憲法修正案，以賦予LGBTQ權利，此外還計畫在今年秋季投票中進行一項單獨的修正案，以鞏固墮胎和避孕的權利。艾金斯表示，雖然最高法院的裁決可能暫時不會直接影響到加州，但州立法機關的LGBTQ核心小組和其他平等團體正在為11月的投票制定可能的修正案。

為抗議最高法院判決，在周末驕傲大遊行活動之前，舊金山市政廳內周五舉行了LGBTQ+驕傲慶祝活動，市政廳內婚姻登記現場，以象徵LGBTQ團體的彩虹旗布置，當日結婚的新人還可領取具有特別紀念意義的「驕傲」結婚證，並在現場免費的「驕傲」照相亭合影留念。

46歲的Jak Kazmarek和48歲的Danni Fox是同志夫婦，專程從俄州來舊金山參加驕傲月遊行活動。他們表示，對他們來說，更重要也更讓人擔憂的是圍繞同性戀權利的裁決。Jak Kazmarek表示，「墮胎權裁決給我的感覺是，我們會是下一個，誰知道明天會發生什麼。」

目前加州已通過多項法案保障加州的墮胎權。除了周五簽署的AB1666，紐森亦表示在未來幾周將簽署10多份類似法案，「將我們的價值寫入法律裡」。

州參會上月已通過擬將墮胎權寫入州憲法的修憲案，將於下周一(27日)由州眾會審議，若6月30日前獲三分之二通過，墮胎權入憲將列入11月投票。