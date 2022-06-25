保護兒童健康 聖荷西禁售調味菸草 7/1起生效

聖荷西市調味菸草將流往聖他克拉拉市。（記者陳爍嘉╱攝影）

為了增加盈利，菸草業在菸草中加入了多種口味的調味劑。雖然他們聲稱這是為了滿足成年人對多種菸草口味的需要，但這些調味菸草產品也吸引來很多未成年顧客。調味劑在未成年人開始接受和嘗試使用菸草產品方面發揮著關鍵作用。

聖荷西 市議會去年秋天通過禁止銷售調味菸草，保護兒童健康的規定將很快生效。從7月1日起，禁止在市內銷售調味菸草。違規售賣調味菸草產品的賣家可能會被處以最多2500元的罰款，甚至可能會被吊銷菸草執照。

該禁令適用於任何具有人工香料、天然香料、香氣、藥草或香料的菸草產品，包括但不限於櫻桃、巧克力、肉桂、丁香、可可、椰子、咖啡、葡萄、甘草、薄荷醇、薄荷、橙、菠蘿、草莓、香草等口味。水菸、水菸和優質雪茄不受禁令限制。市議會在2021年秋季禁止新的菸草零售商 舖開在距離青少年服務機構1000呎範圍內，已於2021年11月18日生效。

目前聖荷西市的菸草店仍然在銷售調味菸草產品。一位不願意透露姓名的聖荷西菸草店老闆告訴記者，這些調味菸草將會在7月1日全部下架，到時候他會將這些產品全部低價出售給聖他克拉拉市的其他菸草零售商，預計會虧損數千元。

聖荷西市市長李卡多（Sam Liccardo）說：「菸草業以這些色彩鮮豔、有香味的菸草產品為目標，導致年輕人的菸草使用量驚人地增加。我們很自豪能夠通過這些禁令將我們青年的健康放在首位」。

規畫、建築和法規執行部主任伯頓（Chris Burton）表示，這項禁止銷售調味菸草法令可以極大地減少青少年接觸菸草的機會。

研究表明，超過80%的未成年人和年輕人報告說，調味菸草是他們第一次使用菸草產品。有96%的使用電子菸的兒童使用調味電子菸產品。在過去的兩年中，電子菸的使用人數在中學生中增加了218%，在高中生中增加了135%。吸電子菸的青少年成為日常吸菸者的可能性是非電子菸用戶的三倍。第一次嘗試無菸菸草（如嚼菸或鼻菸）的青年和年輕人的平均年齡為16歲。有18.5%的年輕成年菸草使用者（18歲-34歲）目前使用調味菸草產品，年齡較小是使用調味菸草產品的預測因素。

研究發現，與25歲-34歲的人相比，18歲-24歲的人使用調味菸草產品的機率增加了89%。美國非吸菸者權利基金會報告稱，截至2022年4月1日，235個城市（主要在加州 ）已禁止或限制銷售調味菸草。