羅訴韋德案被推翻 灣區民眾怒吼：墮胎也是人權

舊金山灣區民眾怒最高法院推翻羅訴韋德案，發起抗議遊行。 （受訪者供圖）

舊金山灣區居民對最高法院推翻羅訴韋德案的裁決感到憤怒，當地居民24日當天組織一系列集會和抗議，捍衛女性的墮胎 選擇權，當地部分民選官員到場支持，並稱將會捍衛選擇墮胎的權利。

當天下午6時，舊金山市政廳門前聚集數百人，還有抗議者在街道、停車場和政府大樓外手舉的抗議紙板；上面寫著「保護女性選擇權」、「墮胎權也是人權」、「愛就是愛」、「拯救民主」和「把你的手從我身上拿開」等標語，以表示對最高法院裁決的憤怒和對女性選擇權的支持。

與此同時，一些抗議者開始從輪渡大廈（ Ferry Building）出發沿著市場街（Market Street ）遊行 。數十人沿著西行車道，前後達幾個街區，一邊遊行一邊高聲吶喊，堵在車流中的司機鳴喇叭表示支持。

遊行隊伍中，Christine Liu和Diego Chiu分別帶著他們3歲和1歲的女兒，一起參加示威。他們表示，作為一個自認為是先進的民主國家，這一裁決結果完全是在打自己的臉。

Beatrice Wycoff是遊行隊伍中的一名高中生，她說裁決讓她很生氣，人們將被迫生孩子。Gretchen Johnson-Gelb是專程從索諾瑪縣來參加抗議活動的，她說：「我們對於女權的爭取走了50年的時間，現在要倒退回去，這讓我們感到震驚」，「今天雖沒有讓墮胎成為不可能，但它讓那些沒有特權的人變得很艱難和充滿危險，人們仍然會墮胎，只是不會安全地墮胎，這個決定絕對會導致一些無辜的死亡」。

加州 眾議員楊馳馬（Matt Haney）、威善高及市議員麥德誠（Matt Dorsey）都表示，這項裁決令人恐懼，不僅對女性的生育健康，而且對LGBTQ權利、婚姻平等和避孕措施都有影響。楊馳馬號召群眾支持加州將墮胎權利寫入州憲法的計畫，積極參加11月的投票。麥德誠表示，最高法院的裁決已經脫軌，保護權利的鬥爭現在掌握在選民自己手中，他鼓勵民眾在投票箱上見分曉。

市議員馬兆明向本報發表聲明稱，「最高法院今天推翻羅訴韋德案的裁決，是對個人隱私、身體自主權、婦女權利和醫療保健的嚴重攻擊。舊金山和加州將繼續保護和捍衛選擇墮胎的權利。」