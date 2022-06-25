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戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

舊金山市長布里德聲明：保護女性墮胎選擇權

記者李怡 / 舊金山報導
布里德表示，聯邦最高法院的裁決，對婦女和國家都是毀滅性的。（記者李怡／攝影）
布里德表示，聯邦最高法院的裁決，對婦女和國家都是毀滅性的。（記者李怡／攝影）

聯邦最高法院24日裁決推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，終結半世紀來憲法對墮胎權的保障，給予各州自行決定墮胎權是否合法。對此，舊金山市長布里德（London N. Breed）發表聲明稱，舊金山已經行動起來，採取措施為此項裁決帶給當地的可能影響做準備，確保舊金山繼續作為保護和支持女性選擇權的地方。

布里德表示，「聯邦最高法院這一決定對婦女和我們的國家都是毀滅性的」；幾代人以來，舊金山一直是尊重基本公民權利的地方，包括女性的選擇權，最高法院的裁決後果還有待觀察。舊金山雖無法糾正國家政策，「但我們可以確保這座城市的女性權益不受到傷害，並且我們正在與整個灣區合作，將採取一致的行動」。

在墮胎權利倡導組織的支持下，舊金山市婦女地位部（Department on the Status of Women，DOSW）已擬定下一步將採取的措施，既要為來自外州的墮胎人士湧入做準備，又要盡量減少對舊金山本地的影響。

婦女地位部已成立和啟動由個人、倡導組織和地方政府組成的灣區協調機構，以便更了解整個灣區地區可以利用的服務及所需要的資源，並配合州政府可能採取的干預行動。

婦女地位部正在為當地相關組織撥發25萬元緊急款項，為有需要者提供及時的援助和全方位服務支持；該部同時對舊金山當地墮胎護理服務的能力和範圍展開調查，以便了解舊金山婦女可以獲得哪些服務。

婦女地位部主任Kimberly Ellis說，最高法院的這一裁決給女性帶來嚴重的生命和健康威脅，有人會不必要地死去，「我們有道德義務，盡我們所能保護母親、女兒、姊妹、伴侶和妻子的生命」。

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