舊金山市長布里德聲明：保護女性墮胎選擇權

布里德表示,聯邦最高法院的裁決,對婦女和國家都是毀滅性的。(記者李怡/攝影)

聯邦最高法院24日裁決推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade),終結半世紀來憲法對墮胎 權的保障,給予各州自行決定墮胎權是否合法。對此,舊金山 市長布里德(London N. Breed)發表聲明稱,舊金山已經行動起來,採取措施為此項裁決帶給當地的可能影響做準備,確保舊金山繼續作為保護和支持女性選擇權的地方。

布里德表示,「聯邦最高法院這一決定對婦女和我們的國家都是毀滅性的」;幾代人以來,舊金山一直是尊重基本公民權利的地方,包括女性的選擇權,最高法院的裁決後果還有待觀察。舊金山雖無法糾正國家政策,「但我們可以確保這座城市的女性權益不受到傷害,並且我們正在與整個灣區 合作,將採取一致的行動」。

在墮胎權利倡導組織的支持下,舊金山市婦女地位部(Department on the Status of Women,DOSW)已擬定下一步將採取的措施,既要為來自外州的墮胎人士湧入做準備,又要盡量減少對舊金山本地的影響。

婦女地位部已成立和啟動由個人、倡導組織和地方政府組成的灣區協調機構,以便更了解整個灣區地區可以利用的服務及所需要的資源,並配合州政府可能採取的干預行動。

婦女地位部正在為當地相關組織撥發25萬元緊急款項,為有需要者提供及時的援助和全方位服務支持;該部同時對舊金山當地墮胎護理服務的能力和範圍展開調查,以便了解舊金山婦女可以獲得哪些服務。

婦女地位部主任Kimberly Ellis說,最高法院的這一裁決給女性帶來嚴重的生命和健康威脅,有人會不必要地死去,「我們有道德義務,盡我們所能保護母親、女兒、姊妹、伴侶和妻子的生命」。