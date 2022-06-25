我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

西岸三州聯手 協助全美婦女墮胎

編譯組／美聯社24日電
加州州長紐森24日與華盛頓州長和俄勒岡州長發表共同宣言，承諾保護墮胎婦女和專業醫療人員。（美聯社）
加州州長紐森24日與華盛頓州長和俄勒岡州長發表共同宣言，承諾保護墮胎婦女和專業醫療人員。（美聯社）

聯邦最高法院24日推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），美國各地民主黨領袖誓言，將協助婦女前往他州尋求墮胎，並保護病人和專業醫療人員免受禁止墮胎州追究責任。

在美國西岸，加州、華盛頓州、俄勒岡州三位州長24日發表「多州承諾」（Multi-State Commitment），表示將共同努力保護病人和醫療服務提供者。加州州長紐森（Gavin Newsom）以視訊方式和華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）、俄勒岡州長布朗（Kate Brown）共同宣布了這項西岸計畫。

由於預料未來將有大量尋求墮胎的人湧入西岸三州，尤其是在鄰近保守州開始取締或加強限制墮胎服務後。三州州長承諾，他們將「防止司法和執法部門與州外的調查和逮捕行動合作」。

紐森警告，在推翻墮胎權和隱密攜槍管制法（concealed-carry law）後，保守的聯邦最高法院大法官和共和黨政客也不會在其他議題上放過美國民眾。紐森表示，保守派領導人已告知他們，接下來將推翻有關多元性別族群（LGBTQ）權利、避孕、環境和其他議題的法律和裁決。

紐森說：「這不只是關於女性、關於選擇、關於生育自由的問題，他們在其他方面也不會放過你。」

紐森已簽署通過一項保護加州墮胎服務提供者免受他州法律影響的法案，而這項法案只是讓加州成為墮胎庇護州的十多項新法中的其中一項。

俄勒岡州長布朗說：「無論你是誰，或來自何處，俄勒岡州都不會拒絕任何尋求醫療服務的人。」

俄勒岡州已將墮胎權編纂入該州憲法，允許懷孕晚期墮胎，並要求私人醫療保險和州醫療補助計畫將墮胎納入承保範圍。俄州立法會今年更設立一筆1500萬元基金，用來為墮胎服務提供者支付成本，以及為來自外州沒有醫療保險的人支付墮胎費用。

華州檢察長佛格森（Bob Ferguson）表示，他會盡力確保華州歡迎所有來此獲得公正生育基本權利的人。佛格森指出，他早已開始保護在其他州因提供墮胎服務被起訴的專業醫療人員，他們有一個由20名員工組成的團體，專門負責處理墮胎相關問題。

華州部分企業也重申或宣布，將為前往他州接受生育醫療服務的員工支付費用。例如，總部位於西雅圖的星巴克表示，如果在員工居住的州或離家100哩內沒有合法墮胎服務提供者，他們會允許參加公司醫療保險的員工報銷墮胎的旅費。

墮胎 醫療保險 紐森

上一則

羅訴韋德案推翻 灣區罵聲四起：歷史污點、黑暗一天

下一則

舊金山市長布里德聲明：保護女性墮胎選擇權

延伸閱讀

洛杉磯今日多場抗議集會 捍衛婦女墮胎權

洛杉磯今日多場抗議集會 捍衛婦女墮胎權
漣漪效應… 紐約攜槍限制違憲 限槍州恐吃官司

漣漪效應… 紐約攜槍限制違憲 限槍州恐吃官司
攜槍法從寬 紐森批危及加州

攜槍法從寬 紐森批危及加州
紐森準備參選總統了？

紐森準備參選總統了？
最高院推翻紐約限槍法 恐危及加州 紐森憤怒

最高院推翻紐約限槍法 恐危及加州 紐森憤怒

熱門新聞

來自科技重鎮的房仲表示，不管矽谷或是爾灣都是房市的「蛋黃區」，所以這一波房市衝擊除了降低熱度外，尚未影響到成交價格，如果以自住五至七年的需求來說，不失為進場的時機。(記者熊移山╱攝影)

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

2022-06-18 00:23
聖荷西警察協會正在推特上為潘托亞家庭的六名兒童籌款。（推特截圖）

家暴夫槍殺妻 聖荷西6童一夜間痛失雙親

2022-06-19 02:18
矽谷痛苦指數年度報告顯示，矽谷族裔之間的財富差距愈來愈大。（Getty Images）

矽谷痛苦指數報告：族裔間貧富差距 越來越大

2022-06-23 02:15
疫情之後，餐館的價格漲幅非常大，民眾都很有感。（記者李榮／攝影）

疫下物價飆 灣區餐館增收「通膨費」 商家：撐得很辛苦

2022-06-17 14:20
網傳在佛利蒙出現嚴重的暴力搶劫案件，不過經查證該事件是發生在東岸。（記者李榮／翻攝）

網傳北加佛利蒙加油站暴力搶劫影片 其實發生在東岸

2022-06-21 21:23
華裔少女林涵琪遇害近30年仍未找到兇手，新DNA檢測技術讓破案露出曙光。（聯邦調查局提供）

林涵琪命案28年 DNA新技術 破案露出曙光

2022-06-24 02:13

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案