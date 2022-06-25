西岸三州聯手 協助全美婦女墮胎

加州州長紐森24日與華盛頓州長和俄勒岡州長發表共同宣言，承諾保護墮胎婦女和專業醫療人員。（美聯社）

聯邦最高法院24日推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），美國各地民主黨領袖誓言，將協助婦女前往他州尋求墮胎 ，並保護病人和專業醫療人員免受禁止墮胎州追究責任。

在美國西岸，加州、華盛頓州、俄勒岡州三位州長24日發表「多州承諾」（Multi-State Commitment），表示將共同努力保護病人和醫療服務提供者。加州州長紐森 （Gavin Newsom）以視訊方式和華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）、俄勒岡州長布朗（Kate Brown）共同宣布了這項西岸計畫。

由於預料未來將有大量尋求墮胎的人湧入西岸三州，尤其是在鄰近保守州開始取締或加強限制墮胎服務後。三州州長承諾，他們將「防止司法和執法部門與州外的調查和逮捕行動合作」。

紐森警告，在推翻墮胎權和隱密攜槍管制法（concealed-carry law）後，保守的聯邦最高法院大法官和共和黨政客也不會在其他議題上放過美國民眾。紐森表示，保守派領導人已告知他們，接下來將推翻有關多元性別族群（LGBTQ）權利、避孕、環境和其他議題的法律和裁決。

紐森說：「這不只是關於女性、關於選擇、關於生育自由的問題，他們在其他方面也不會放過你。」

紐森已簽署通過一項保護加州墮胎服務提供者免受他州法律影響的法案，而這項法案只是讓加州成為墮胎庇護州的十多項新法中的其中一項。

俄勒岡州長布朗說：「無論你是誰，或來自何處，俄勒岡州都不會拒絕任何尋求醫療服務的人。」

俄勒岡州已將墮胎權編纂入該州憲法，允許懷孕晚期墮胎，並要求私人醫療保險 和州醫療補助計畫將墮胎納入承保範圍。俄州立法會今年更設立一筆1500萬元基金，用來為墮胎服務提供者支付成本，以及為來自外州沒有醫療保險的人支付墮胎費用。

華州檢察長佛格森（Bob Ferguson）表示，他會盡力確保華州歡迎所有來此獲得公正生育基本權利的人。佛格森指出，他早已開始保護在其他州因提供墮胎服務被起訴的專業醫療人員，他們有一個由20名員工組成的團體，專門負責處理墮胎相關問題。

華州部分企業也重申或宣布，將為前往他州接受生育醫療服務的員工支付費用。例如，總部位於西雅圖的星巴克表示，如果在員工居住的州或離家100哩內沒有合法墮胎服務提供者，他們會允許參加公司醫療保險的員工報銷墮胎的旅費。