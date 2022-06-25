加州10個最髒海灘 灣區占3個 全在聖馬刁縣
加州以擁有許多美麗的海灘聞名。然而，灣區卻有三個加州最髒、汙染最嚴重的海灘，而且這三個海灘全都在中半島聖馬刁縣。
非牟利組織Heal the Bay本周公布第32屆海灘成績單，列出加州最乾淨、最獨特的海灘前十名，以及最髒、汙染最嚴重的海灘前十名。灣區聖馬刁縣三個海灘排名加州汙染最嚴重的海灘第二、第三和第八名，它們是佛斯特市（Foster City）的厄肯布萊克公園（Erckenbrack Park）、馬林公園（Marlin Park）和聖馬刁市的湖岸公園（Lakeshore Park），汙染主要問題與這些海灘不與舊金山灣相連有關。
報告表示，佛斯特市近年來飽受水質低下的困擾，這與該市海灘的特性有很大的關係。報告稱，聖馬刁縣這三個海灘的水很少循環，所以周圍地區帶來的汙染物質難以清除。
這三個海灘都是名單上的常客，厄肯布萊克公園已連續第三年被評為加州最髒的海灘之一，馬林公園今年是第二次入榜，湖岸公園過去十年來已五度入榜。
這三個海灘的共通點是，都被封閉在舊金山灣的停滯河道中。報告表示，這些河道會接收來自周邊開發城市流入的汙水，而且很少循環，所以汙染物質會留在海岸線附近。
1960年代建市的佛斯特市，是建立在一個海灣島嶼上的總體規畫社區，因為地處矽谷和舊金山之間的中心位置，吸引許多民眾前來置產。但是，佛斯特市承諾的威尼斯式生活，卻是導致其海灘嚴重受汙染的原因。
佛斯特市公務局局長孫路易（Louis Sun，音譯）說：「這些海灘水質差主要是因為我們的潟湖系統周圍有大量水鳥，並不是缺乏水循環，或是商業廢水無法排出。本市很清楚這個問題，正在積極制定環保和永續性的解決方案。」
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