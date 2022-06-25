加州10個最髒海灘 灣區占3個 全在聖馬刁縣

聖馬刁縣佛斯特市的厄肯布萊克公園被評為加州污染最嚴重的海灘第二名。（取自Google地圖）

加州 以擁有許多美麗的海灘聞名。然而，灣區 卻有三個加州最髒、汙染最嚴重的海灘，而且這三個海灘全都在中半島聖馬刁縣。

非牟利組織Heal the Bay本周公布第32屆海灘成績單，列出加州最乾淨、最獨特的海灘前十名，以及最髒、汙染最嚴重的海灘前十名。灣區聖馬刁縣三個海灘排名加州汙染最嚴重的海灘第二、第三和第八名，它們是佛斯特市（Foster City）的厄肯布萊克公園（Erckenbrack Park）、馬林公園（Marlin Park）和聖馬刁市的湖岸公園（Lakeshore Park），汙染主要問題與這些海灘不與舊金山 灣相連有關。

報告表示，佛斯特市近年來飽受水質低下的困擾，這與該市海灘的特性有很大的關係。報告稱，聖馬刁縣這三個海灘的水很少循環，所以周圍地區帶來的汙染物質難以清除。

這三個海灘都是名單上的常客，厄肯布萊克公園已連續第三年被評為加州最髒的海灘之一，馬林公園今年是第二次入榜，湖岸公園過去十年來已五度入榜。

這三個海灘的共通點是，都被封閉在舊金山灣的停滯河道中。報告表示，這些河道會接收來自周邊開發城市流入的汙水，而且很少循環，所以汙染物質會留在海岸線附近。

1960年代建市的佛斯特市，是建立在一個海灣島嶼上的總體規畫社區，因為地處矽谷和舊金山之間的中心位置，吸引許多民眾前來置產。但是，佛斯特市承諾的威尼斯式生活，卻是導致其海灘嚴重受汙染的原因。

佛斯特市公務局局長孫路易（Louis Sun，音譯）說：「這些海灘水質差主要是因為我們的潟湖系統周圍有大量水鳥，並不是缺乏水循環，或是商業廢水無法排出。本市很清楚這個問題，正在積極制定環保和永續性的解決方案。」