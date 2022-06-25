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婦與死刑兒詐騙14萬元紓困金 被判刑27月

編譯組／屋崙24日電
與死刑犯兒共謀詐騙14萬元新冠紓困金的婦人被判刑。（美聯社）
與死刑犯兒共謀詐騙14萬元新冠紓困金的婦人被判刑。（美聯社）

一名莫德斯度婦女因與她的兒子合謀使用身份盜竊計偷竊14萬5000元的COVID-19紓困金，24日被判處27個月聯邦監禁。

52歲的鄧拉普（Sheila Dunlap）被聯邦地方法官伊斯頓（Susan Illston）判刑。檢察官沒有指控鄧拉普的兒子威廉姆斯（Darnell Williams），因為他因兩項一級謀殺罪被關在死囚牢房，其中包括殺害一名八歲女孩。

據稱，在聖昆汀州立監獄服刑期間，威廉姆斯向鄧拉普提供了數百人的身份，供她用來提交虛假的新冠紓困申請。根據法庭記錄，鄧拉普提交了121份虛假申請，賺取了14萬5000元。她將被要求返還錢款以當作刑判的一部分。

檢察官和辯護律師就27個月的刑期達成一致。

鄧拉普的律師，聯邦助理公設辯護人米切爾（Candis Mitchell）寫道，鄧拉普的生活充滿不斷的掙扎，從小就受到可怕的虐待，正當她生活中終於能有一些穩定時，又犯下這些罪行。

「由於她被定罪，鄧拉普已經失去了工作，她的家庭正在為生計而掙扎。她又一次發現自己完全重頭開始，也知道她的被監禁將對她的家庭造成巨大的困難」，米切爾寫道。「最令鄧拉普女士心碎的是，在實施犯罪行為時，她差一點點就擺脫了以前困住她的惡性循環。」

鄧拉普在3月承認犯有嚴重的身份盜竊罪。

同謀威廉姆斯於2016年被判處死刑，因為他在2013年相隔數周的不同槍擊案中謀殺了屋崙8歲的卡拉丁（Alaysha Carradine）和柏克萊22歲的梅德里斯（Anthony Medearis）。檢察官形容他一心想要對朋友的死亡進行報復，導致他把目標對準了疑似兇手的家人。根據目擊者的證詞，他在一次孩子們的過夜活動中向卡拉丁和一群孩子、一位祖母及一位朋友開火，子彈擊中了所有人，殺死了卡拉丁。  

幾周後，在柏克萊的一場骰子遊戲中，威廉姆斯開槍打死了梅德里斯，後者在中槍時哀求饒命。檢察官說，威廉姆斯相信梅德里斯是警方的線人。

州長紐森（Gavin Newsom）已經廢除了加州的死刑，加州16年來沒有處決過死刑犯，這意味著所有死刑犯在上訴前基本上都在服無期徒刑。

威廉 檢察官 紓困金

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