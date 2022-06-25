北美僑學界7.3紀念抗戰85周年 舉辦視訊大會

北美僑學界紀念七七抗戰85周年，國父紀念館董事長鍾維君(橫排第二排右)將講述抗戰史。（記者李榮／翻攝）

國父紀念館董事長鍾維君 將講述抗戰史

今年是七七抗戰85周年，中國國民黨駐美總支部與北加 州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會宣布，將於7月3日（周日）下午四時舉辦北美洲僑學界紀念七七抗戰85周年視訊大會，當日由國父紀念館董事長鍾維君講述抗戰史，講題為：「典型在夙昔，抗戰論英雄」，希望更多僑胞能夠瞭解抗戰史。

大會共同主席孫序彰與鄭積森介紹，本次視訊大會的合辦單位，都是支持中華民國 的僑團，包括：中華傳統文化協會、中國國民黨美西支部、三藩市分部、沙加緬度分部、屋崙分部、聖馬刁分部、聖荷西分部、聖塔克拉拉分部、直屬第一分部、直屬矽谷分部、大華府分部、休士頓分部；舊金山地區三民主義統一中國大同盟、大華府三民主義統一中國大同盟、南加州 三民主義統一中國大同盟、芝加哥三民主義.統一中國大同盟、加東三民主義統一中國大同盟、休士頓中山學術研究學會、旅美休士頓榮光聯誼會、達拉斯中山學術研究學會、旅美達拉斯榮光聯誼會，北加州中原大學校友會、北加州海洋大學校友會、北加州中山大學校友會；金山灣區空軍大鵬聯誼會、空軍官校北加校友會、空軍航技學院北加校友會、陸軍軍官學校旅美校友會北加州分會、華府黃埔校友會、國防大學政戰學院北加校友會、北加州中正理工學院校友會、中央警察大學美西校友會；舊金山灣區中華民國保釣行動聯盟、中華聯誼會、北加州華僑協會、中華耆英聯合會、聖荷西台灣同鄉聯誼會、國際傑人會美國總會、矽谷國際傑人會、北加州急難救助協會——庫比蒂諾、北加州留台僑生聯誼會、華人漁獵協會等43個社團。

共同主席之一的主任委員鄭積森表示，中國國民黨領導全民抗戰八年，據統計，犧牲軍民2000多萬，才獲得最後勝利，讓日本無條件投降，中華民國也列為世界五大強國之一，成為聯合國常務理事會員國。抗戰之後，中華民國收復失土、廢除不平等條約、光復台灣，頒佈憲法，實行憲政，在歷史上攻不可沒。

他進一步表示，民國38年國民政府播遷來台，又在台灣實行耕者有其田與地方自治、發行新台幣，穩定金融；另一方面也實施九年國民義務教育、發展大專院校教育、保送優秀青年出國留學、培養專業人才、興建水利、改良稻米品種，加強軍事院校教育，整編三軍，鞏固國防，確保台、澎、金、馬安全，為中華民國民主、自由、經濟發展奠定良好基礎，「我們要宏揚這段慘痛而光榮的歴史，希望中華民國國民及海外愛國僑胞，飲水思源，居安思危、提高警覺，防患未然。」

鄭積森指出，由於疫情的關係，這次講座採取視訊進行，當日Zoom的Meeting ID為814 7544 2432，Passcode：77war。