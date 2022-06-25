北美僑學界7.3紀念抗戰85周年 舉辦視訊大會
國父紀念館董事長鍾維君 將講述抗戰史
今年是七七抗戰85周年，中國國民黨駐美總支部與北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會宣布，將於7月3日（周日）下午四時舉辦北美洲僑學界紀念七七抗戰85周年視訊大會，當日由國父紀念館董事長鍾維君講述抗戰史，講題為：「典型在夙昔，抗戰論英雄」，希望更多僑胞能夠瞭解抗戰史。
大會共同主席孫序彰與鄭積森介紹，本次視訊大會的合辦單位，都是支持中華民國的僑團，包括：中華傳統文化協會、中國國民黨美西支部、三藩市分部、沙加緬度分部、屋崙分部、聖馬刁分部、聖荷西分部、聖塔克拉拉分部、直屬第一分部、直屬矽谷分部、大華府分部、休士頓分部；舊金山地區三民主義統一中國大同盟、大華府三民主義統一中國大同盟、南加州三民主義統一中國大同盟、芝加哥三民主義.統一中國大同盟、加東三民主義統一中國大同盟、休士頓中山學術研究學會、旅美休士頓榮光聯誼會、達拉斯中山學術研究學會、旅美達拉斯榮光聯誼會，北加州中原大學校友會、北加州海洋大學校友會、北加州中山大學校友會；金山灣區空軍大鵬聯誼會、空軍官校北加校友會、空軍航技學院北加校友會、陸軍軍官學校旅美校友會北加州分會、華府黃埔校友會、國防大學政戰學院北加校友會、北加州中正理工學院校友會、中央警察大學美西校友會；舊金山灣區中華民國保釣行動聯盟、中華聯誼會、北加州華僑協會、中華耆英聯合會、聖荷西台灣同鄉聯誼會、國際傑人會美國總會、矽谷國際傑人會、北加州急難救助協會——庫比蒂諾、北加州留台僑生聯誼會、華人漁獵協會等43個社團。
共同主席之一的主任委員鄭積森表示，中國國民黨領導全民抗戰八年，據統計，犧牲軍民2000多萬，才獲得最後勝利，讓日本無條件投降，中華民國也列為世界五大強國之一，成為聯合國常務理事會員國。抗戰之後，中華民國收復失土、廢除不平等條約、光復台灣，頒佈憲法，實行憲政，在歷史上攻不可沒。
他進一步表示，民國38年國民政府播遷來台，又在台灣實行耕者有其田與地方自治、發行新台幣，穩定金融；另一方面也實施九年國民義務教育、發展大專院校教育、保送優秀青年出國留學、培養專業人才、興建水利、改良稻米品種，加強軍事院校教育，整編三軍，鞏固國防，確保台、澎、金、馬安全，為中華民國民主、自由、經濟發展奠定良好基礎，「我們要宏揚這段慘痛而光榮的歴史，希望中華民國國民及海外愛國僑胞，飲水思源，居安思危、提高警覺，防患未然。」
鄭積森指出，由於疫情的關係，這次講座採取視訊進行，當日Zoom的Meeting ID為814 7544 2432，Passcode：77war。
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