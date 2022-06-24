加州總檢察長：槍枝許可不會馬上鬆綁

加州總檢察長邦塔發出聲明稱，加州的大部分槍枝隱蔽攜帶法仍然有效。（本報資料圖片）

聯邦最高法院23日裁決決定廢除紐約州法律，民眾享有在公共場所攜帶手槍的基本權利，但這並不意味著加州 或舊金山會馬上放鬆在公共場合攜帶槍枝的許可證。

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）當天發出聲明稱，加州大部分槍枝隱蔽攜帶法仍然有效，居民仍需獲得當地警察 或治安部門的許可才能合法攜帶上膛的隱蔽槍枝。州長紐森 （Gavin Newsom）和州立法者也宣布，正在製定新的立法，以收緊加州的隱蔽攜帶法，使其既符合法院的裁決，又會使獲得槍枝許可變得困難。

邦塔在沙加緬度舉行的記者會上說，幾個月來，加州立法者一直在為這一時刻最高法院的決定做準備。數據已經很清楚的說明，攜帶更多槍枝，也就意味著更多的人死於槍枝暴力。

他表示，這項裁決可能意味著，加州要求申請人證明他們有「正當理由」需要在公共場合攜帶槍枝是違憲的，意味著市縣拒絕許可的自由裁量權將減少。目前槍枝擁有者必須已經滿足一系列要求，才能獲得加州大都市縣的隱蔽攜帶許可證，例如完成背景調查、完成槍枝安全課程，並出示他們所在城市或縣的居民或工作許可證。州法律還禁止在某些地方攜帶隱藏的槍枝，例如投票站、法院和學校。

關於隱蔽攜帶許可證的新立法文本尚未公布，但邦塔表示，將通過在更多公共場所禁止隱蔽槍枝來擴大限制，可能包括公園、體育場館、遊樂園和其他大型集會場所。該法案還將擴大獲得許可證的安全要求，包括增加安全評估以確定持槍人是否會構成公共威脅。