加州總檢察長：槍枝許可不會馬上鬆綁
聯邦最高法院23日裁決決定廢除紐約州法律，民眾享有在公共場所攜帶手槍的基本權利，但這並不意味著加州或舊金山會馬上放鬆在公共場合攜帶槍枝的許可證。
加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）當天發出聲明稱，加州大部分槍枝隱蔽攜帶法仍然有效，居民仍需獲得當地警察或治安部門的許可才能合法攜帶上膛的隱蔽槍枝。州長紐森（Gavin Newsom）和州立法者也宣布，正在製定新的立法，以收緊加州的隱蔽攜帶法，使其既符合法院的裁決，又會使獲得槍枝許可變得困難。
邦塔在沙加緬度舉行的記者會上說，幾個月來，加州立法者一直在為這一時刻最高法院的決定做準備。數據已經很清楚的說明，攜帶更多槍枝，也就意味著更多的人死於槍枝暴力。
他表示，這項裁決可能意味著，加州要求申請人證明他們有「正當理由」需要在公共場合攜帶槍枝是違憲的，意味著市縣拒絕許可的自由裁量權將減少。目前槍枝擁有者必須已經滿足一系列要求，才能獲得加州大都市縣的隱蔽攜帶許可證，例如完成背景調查、完成槍枝安全課程，並出示他們所在城市或縣的居民或工作許可證。州法律還禁止在某些地方攜帶隱藏的槍枝，例如投票站、法院和學校。
關於隱蔽攜帶許可證的新立法文本尚未公布，但邦塔表示，將通過在更多公共場所禁止隱蔽槍枝來擴大限制，可能包括公園、體育場館、遊樂園和其他大型集會場所。該法案還將擴大獲得許可證的安全要求，包括增加安全評估以確定持槍人是否會構成公共威脅。
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