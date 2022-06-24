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史丹福病毒實驗室擬檢測猴痘 辨別本地病例

編譯組／灣區23日電
世衛組織召開猴痘疫情緊急會議，史丹福病毒實驗室科學家們準備開始進行檢測。(圖取自史丹福醫學院官網)
世衛組織召開猴痘疫情緊急會議，史丹福病毒實驗室科學家們準備開始進行檢測。(圖取自史丹福醫學院官網)

世界衛生組織(WHO)23日針對當前猴痘(monkeypox)疫情召開緊急會議，討論疫情是否構成國際關注的緊急公共衛生事件，若判定如此，將對多國疫情擬定建議。「史丹福病毒學臨床實驗室」(Stanford Virology Clinical Laboratory)已準備進行診斷檢測，其為首個進行線上測試病毒的學術醫療中心，目標是辨別本地病例，防止進一步接觸，期望控制感染並減少傳播。

史丹福病毒學臨床實驗室主任、傳染病專家皮斯基(Dr. Benjamin Pinsky)表示，不認為將出現大量猴痘病例，但若發生，需要做好準備。

截至6月22日，包括美國在內的42個國家已診斷超過2500個猴痘病例，有超過140例確診。其中，美國確診病例有四分之一在加州，包括阿拉米達縣與舊金山縣的部分病例，聖他克拉拉縣23日出現第一宗可能猴痘疑似病例。

儘管猴痘病毒並非新病毒，但較不同之處在於病例出現在病毒歷史上從未存在之地。在美國，病例涉及旅行至歐洲被感染或在美國境內感染。專家相信，病毒傳播可能已發生一段時間，警告公眾可能會有更多病例出現。

皮斯基說明，如同任何傳染病，重要的是辨識患者。所有檢測包括先前僅在疾病控制防治中心(CDC)進行的確診檢測，現在都可在實驗室完成。

若時間差較少，任何陽性檢測將可加快識別可能接觸過該病毒的其他人。它被認為不是透過空氣傳染，而是經由密切、直接的接觸感染。

目前爆發疫情持續發生在男男性行為。絕大部分病例發生在歐洲。多數被感染男性透露，最近曾與新伴侶或多人發生性活動。

一般相信，一般大眾風險仍非常低。若檢測到病毒，可以用提供天花開發的抗病毒藥物與疫苗治療感染。根據世衛組織，目前疫情僅有通報一人死亡。

檢測 猴痘 疫情

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