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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

金山市府聲明 嚴守槍枝安全

記者李怡 / 舊金山報導
市長布里德與市府律師邱信福發表聯合聲明，舊金山會繼續嚴格執行槍枝安全政策。（記者李怡╱攝影）
市長布里德與市府律師邱信福發表聯合聲明，舊金山會繼續嚴格執行槍枝安全政策。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）與舊金山市府律師邱信福（David Chiu）23日發表聯合聲明表示，聯邦最高法院當天裁定民眾享有在公共場所攜帶手槍的基本權利，他們對於這一裁决深感失望。舊金山市政府將繼續嚴格審查舊金山的槍枝許可要求，並將繼續執行所有合法攜帶槍枝許可要求。

布里德說，社區正在經歷前所未有的槍枝暴力，她對今天最高法院的裁決深感失望。在舊金山，市府將繼續與社區組織合作，確保槍枝遠離街道，給社區以安全，民眾以保護。

邱信福表示，在全國範圍內對槍枝暴力增加的清算中，最高法院的裁決讓州和地方政府更難保護公共場所的安全。這一決定代表了法院對槍枝權利的延伸，讓人不安且與憲法的構想不符。舊金山市府正在審查此裁決，以及它對舊金山的政策會構成怎樣的影響。在接下來的幾周內，他將與執法部門和州政府的合作夥伴一起，維護、執行和捍衛合法的、常識性的槍枝安全政策。

在舊金山和加州，未經執法部門頒發的許可證，一般禁止在公共場所攜帶上膛的槍枝，無論是隱藏的還是公開的。市政府機構正在根據最高法院今天的裁決，審查舊金山的許可要求，並將繼續執行所有合法的隱蔽攜帶許可要求，包括背景調查、槍枝安全培訓，以及要求獲得者出示居住或就業證明。

舊金山近年來已採取措施減少槍枝暴力，包括啟動槍枝暴力限制令(GVRO)，從對自己或他人構成危險的人身上收繳槍枝；起訴大容量彈匣維修套件供應商，阻止他們將產品運往舊金山；起草「法庭之友」簡報以支持全國的槍枝執法工作。

舊金山將繼續嚴格執行槍枝安全政策。（美聯社）
舊金山將繼續嚴格執行槍枝安全政策。（美聯社）

舊金山 加州 就業

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