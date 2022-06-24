聖他克拉拉縣疑現首例猴痘 社區風險低

聖他克拉拉縣助理衛生官員羅伊表示，社區居民被感染猴痘病毒的風險還是比較低的。（記者陳爍嘉／攝影）

一名聖他克拉拉縣居民於22日初步檢測 出了猴痘 病毒陽性，這是聖縣出現的首例可能感染猴痘的病例。

據了解該居民剛結束多個國家的旅行，猴痘病毒很可能是在國際旅行中被感染的，患者在就醫後初步檢測出猴痘病毒陽性，已按要求向公共衛生部門報告。聖他克拉拉縣公共衛生部與加州 公共衛生部和疾病控制與預防中心合作，正在調查聖縣疑似出現首例感染猴痘的病例。

目前該患者正在處於隔離狀態，等待疾控中心進一步檢測的結果，最終的檢測結果將在接下來的幾天內公布。公共衛生部門正在跟進與該患者可能有過密切接觸的人，但是出於醫療隱私的原因，醫療部門和縣府無法提供有關其個人的詳細信息以及他在隔離前到過的地方。

聖他克拉拉縣助理衛生官員與傳染病控制主管羅伊（Dr. Monika Roy）23日說，就算這個病例確診為陽性，它也不會讓社區更加危險。「我們對猴痘病毒感染出現在本縣早已做好心理準備，而且未來社會可能還會繼續出現更多感染病例。但是總體來看，因為這個病毒的傳染模式，我們社區居民被感染猴痘病毒的風險還是比較低的」。

羅伊表示，猴痘病毒主要是通過皮膚接觸才能傳播的。她不建議那些不需要與患者密切接觸的居民接種猴痘疫苗，這個建議可能會根據情況在未來做出改變。

羅伊說，猴痘病毒感染的早期症狀通常是出現水泡，幾天後出現皮疹，猴痘病毒造成的皮疹在外觀上有很高的辨識度。 「我們鼓勵醫療提供者註意猴痘感染，這種感染會出現特徵性皮疹，聖縣有條件能夠提供檢測。我們可以期待，在這個星期或者接下來幾星期裡，會有更多商業或學術機構的實驗室可以為居民提供更多檢測渠道」。

猴痘是一種由猴痘病毒感染引起的罕見疾病。認為自己可能接觸過猴痘患者，或出現特徵性皮疹的個人應立即聯繫其醫師。