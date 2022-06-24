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「找到最好的自己」 特許高中舉行畢業典禮

記者王子涵／舊金山報導
畢業學員23日在舊金山聖佈裡吉教堂舉辦畢業典禮。（記者王子涵╱攝影）
畢業學員23日在舊金山聖佈裡吉教堂舉辦畢業典禮。（記者王子涵╱攝影）

舊金山縣警辦公室與教育非盈利組織Five Keys合作，成立全國首例針對被監禁成年人再教育的特許高中。如今這所學校接納的學生已經超出了監禁人員的範圍，那些因社會不公或失去教育機會的成年人或青年都可以免費入學。近期畢業的學員23日在舊金山St Brigid's Church舉辦畢業典禮，並由縣警長宮本（Paul M. Miyamoto）主持。

宮本首先恭喜畢業生克服所有的困難，完成學業，並最終在這裡相聚。（記者王子涵/攝影...
宮本首先恭喜畢業生克服所有的困難，完成學業，並最終在這裡相聚。（記者王子涵/攝影）

宮本祝賀畢業生克服所有的困難，完成學業，並最終在這裡相聚。

校長西拉諾（Mario Silano）表示，自畢業典禮因疫情大流行被取消以來，他就一直期待著這一天到來。「生活就如同一場旅行，每個人都在尋找最好的自己，大部分的旅途都是關乎於教育。」

校長西拉諾表示，生活就如同一場旅行，每個人都在尋找最好的自己，而大部分的旅途都是...
校長西拉諾表示，生活就如同一場旅行，每個人都在尋找最好的自己，而大部分的旅途都是關乎於教育。（記者王子涵╱攝影）

西拉諾說：「通過特許高中的教育，學習完成作業，學習新的技能，你們的旅程正在朝正確的方向前進。我為你們感到驕傲。」他感謝所有老師的付出，表示是他們改變了學生人生的軌跡。

成人假释部高級官員圖洛克（Cristel M. Tullock）表示，她12年前在史丹福大學工作時，參與了前三家Five Keys學校的籌備。「在幫助數百名孩子拿到高中畢業證後，我為自己的工作感到驕傲，這對於我個人來說很重要。」圖洛克說。

目前，Five Keys在加州共有80個培訓地點，900名僱員每年為來自12個縣的25000學員服務，所有學員都是免費入學。

教育 舊金山 加州

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