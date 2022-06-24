治理最差城市 金山排名加州第一、全美第二

舊金山被評為加州治理得最差的城市。（美聯社）

資訊網站WalletHub日昨公布美國治理最佳和最差的城市排行榜，舊金山 被評為加州 最差、美國第二差。

WalletHub於21日表示，過去一年是對地方政府的嚴格考驗，領導人必須採取包括提供新冠疫苗和放寬防疫規定等措施，讓他們治理的城市從最嚴重的疫情狀態過渡到接近恢復正常的狀態。

不過，即使沒有新冠疫情，在美國治理一座城市也是艱鉅的任務。城市愈大，管理就愈複雜。除了代表居民，地方政府領導人還必須使用有限的資源來平衡民眾的多元化利益，這通常意味著不是每個人的需求都能被滿足。領導人必須謹慎考慮哪些服務是最重要的、必須刪減或增加哪些單位的預算 、是否增加稅收以及如何增加稅收等等。

然而，要如何衡量地方政府的效率？WalletHub表示，確定城市的營運效率是一個方式。換句話說，可以透過比較居民獲得的服務品質和城市的總預算，來了解城市官員管理和使用公共資金的情形。

WalletHub使用這個方式比較了美國前150大城市的營運效率，評分標準包括信用評級、債務、教育品質、健康狀況、犯罪率、經濟與基礎設施等38個項目。

結果顯示，灣區城市排名很低，舊金山是加州倒數第一，同時也是美國倒數第二，僅次於華盛頓特區。報告指出，舊金山的服務品質得分很高，但其龐大預算和人均債務拉低了總分。屋崙排名加州倒數第二。

加州治理最差十大城市排行榜

1.舊金山、2.屋崙、3.洛杉磯、4.長堤、5.河濱、6.佛萊斯諾、7.沙加緬度、8.莫德斯度、9.安那罕、10.士德頓