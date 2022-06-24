我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

治理最差城市 金山排名加州第一、全美第二

編譯組／舊金山22日電
舊金山被評為加州治理得最差的城市。（美聯社）
舊金山被評為加州治理得最差的城市。（美聯社）

資訊網站WalletHub日昨公布美國治理最佳和最差的城市排行榜，舊金山被評為加州最差、美國第二差。

WalletHub於21日表示，過去一年是對地方政府的嚴格考驗，領導人必須採取包括提供新冠疫苗和放寬防疫規定等措施，讓他們治理的城市從最嚴重的疫情狀態過渡到接近恢復正常的狀態。

不過，即使沒有新冠疫情，在美國治理一座城市也是艱鉅的任務。城市愈大，管理就愈複雜。除了代表居民，地方政府領導人還必須使用有限的資源來平衡民眾的多元化利益，這通常意味著不是每個人的需求都能被滿足。領導人必須謹慎考慮哪些服務是最重要的、必須刪減或增加哪些單位的預算、是否增加稅收以及如何增加稅收等等。

然而，要如何衡量地方政府的效率？WalletHub表示，確定城市的營運效率是一個方式。換句話說，可以透過比較居民獲得的服務品質和城市的總預算，來了解城市官員管理和使用公共資金的情形。

WalletHub使用這個方式比較了美國前150大城市的營運效率，評分標準包括信用評級、債務、教育品質、健康狀況、犯罪率、經濟與基礎設施等38個項目。

結果顯示，灣區城市排名很低，舊金山是加州倒數第一，同時也是美國倒數第二，僅次於華盛頓特區。報告指出，舊金山的服務品質得分很高，但其龐大預算和人均債務拉低了總分。屋崙排名加州倒數第二。

加州治理最差十大城市排行榜

1.舊金山、2.屋崙、3.洛杉磯、4.長堤、5.河濱、6.佛萊斯諾、7.沙加緬度、8.莫德斯度、9.安那罕、10.士德頓

加州 舊金山 預算

上一則

佛利蒙鬧市命案 警籲協尋槍手

下一則

長期照顧負擔大 紐時徵求華人受訪者

延伸閱讀

盤點知名企業因疫情離開加州 灣區受害最深 德州獲益多

盤點知名企業因疫情離開加州 灣區受害最深 德州獲益多
南加河濱縣出現首起疑似猴痘案 加州共37起 全國第一

南加河濱縣出現首起疑似猴痘案 加州共37起 全國第一
金山市長布里德確診 不參加所有公共活動

金山市長布里德確診 不參加所有公共活動
加州可望回收11億元失業補助金

加州可望回收11億元失業補助金
乘客爆衝突 金山地鐵槍響1死1傷 槍手在逃

乘客爆衝突 金山地鐵槍響1死1傷 槍手在逃

熱門新聞

來自科技重鎮的房仲表示，不管矽谷或是爾灣都是房市的「蛋黃區」，所以這一波房市衝擊除了降低熱度外，尚未影響到成交價格，如果以自住五至七年的需求來說，不失為進場的時機。(記者熊移山╱攝影)

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

2022-06-18 00:23
疫情之後，餐館的價格漲幅非常大，民眾都很有感。（記者李榮／攝影）

物價狂飆 連鎖餐館收「通膨附加費」

2022-06-16 17:50
聖荷西警察協會正在推特上為潘托亞家庭的六名兒童籌款。（推特截圖）

家暴夫槍殺妻 聖荷西6童一夜間痛失雙親

2022-06-19 02:18
疫情之後，餐館的價格漲幅非常大，民眾都很有感。（記者李榮／攝影）

疫下物價飆 灣區餐館增收「通膨費」 商家：撐得很辛苦

2022-06-17 14:20
矽谷痛苦指數年度報告顯示，矽谷族裔之間的財富差距愈來愈大。（Getty Images）

矽谷痛苦指數報告：族裔間貧富差距 越來越大

2022-06-23 02:15
網傳在佛利蒙出現嚴重的暴力搶劫案件，不過經查證該事件是發生在東岸。（記者李榮／翻攝）

網傳北加佛利蒙加油站暴力搶劫影片 其實發生在東岸

2022-06-21 21:23

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼