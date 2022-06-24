失聰男騎單車被撞死 屋崙警追查肇逃車輛

圖為肇事車撞擊受害者普提洛夫瞬間。（截圖自警方提供的視頻）

屋崙 警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）23日召開記者會表示，16日晚上8時30分，市中心14th St夾Jefferson街發生致命肇事逃逸。42歲的失聰人士普提洛夫（Dmitry Putilov）騎自行車帶著兩個孩子，從人行道經過，被一輛高速駕駛的車輛撞倒，最終不治身亡，孩子並未受傷。因為速度太快，攝像頭並未捕捉到肇事逃逸車輛車牌，呼籲剛好拍下視頻的市民，或知情者致電警方(510) 777-8570報案。

警方聯合「犯罪制止者」組織（Crimestoppers）提供一萬元懸賞，捉拿嫌犯。

阿姆斯壯表示，屋崙去年有致命車禍 13起，今年增加到19起。普提洛夫當時踩著自行車，後面載著兩個孩子，試圖進入十字路口時，高速行駛的車子撞傷他，他送去醫院後死亡。「肇事者缺乏同情心，甚至都沒有停下來檢查受害者或這兩個年輕的孩子。孩子們不再有他們的父親。這是個悲慘的故事。」

阿姆斯壯說，肇事車輛是一輛四門黑色的Infinity 車。屋崙市民和遊客非常關注城市的交通安全，隨著路邊飆車雜耍活動的水準和其他不恰當的駕駛行為，能看到交通事故的悲慘結果。屋崙去年有致命車禍13起，今年增加到19起。「我們需要繼續在城市中進行交通執法，以確保城市的居民和遊客可以騎自行車，而不必擔心被車子撞到。」

阿姆斯壯說，遇難的普提洛夫是失聰者，他的兩個孩子也失聰，所以不可能聽到肇事車輛高速行駛時的聲音。因為車輛行駛速度太快，警方並未確定車牌號碼。警方目前也沒確定車速到底有多少，只有找到肇事車輛，才能分析。

「這就是為什麼我們需要公眾提供幫助。如果他們知道有類似撞壞的車輛。當你以那樣的速度撞上一輛自行車時，那輛車的前端應該有一些明顯的損壞，這可能有助於確定哪輛車被捲入其中，希望公眾能看到那輛車或知道誰是那輛車的主人，能提供這些資訊。但我也想對肇事者說，你已經給這個家庭和這個社區造成了巨大的傷害和損害。最合適的事情是真正的自首，讓我們進行後續調查以更好地瞭解情況。肇事者還會繼續這樣開車，在未來可能對公眾安全構成風險。」