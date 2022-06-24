林涵琪命案28年 DNA新技術 破案露出曙光

華裔少女林涵琪遇害近30年仍未找到兇手，新DNA檢測技術讓破案露出曙光。（聯邦調查局提供）

華裔少女林涵琪（Jenny Lin）在東灣卡斯楚谷（Castro Valley）家中遭人殺害至今已28個年頭，她的家人從未放棄過追緝兇手。為了紀念林涵琪，卡斯楚谷17日為她舉行燭光晚會和遊行 。

林涵琪的母親宋美蓮接受ABC電視台訪問時說：「我們很想念她。我們問自己：『這是不是珍妮（林涵琪）希望我們做的？』這正是讓我們能夠繼續前行的動力。」

1994年，14歲的林涵琪被返家的父親發現陳屍在浴室裡，但兇手始終沒有被找到。

林涵琪的父親林永章說：「這麼多年過去了，案子仍然沒有偵破，我們感到很沮喪。不過，我們也受到了一些鼓舞。」

阿拉米達縣警局長艾亨（Greg Ahern）表示，林永章所說的鼓舞，指的是新的DNA檢測 技術。艾亨指出，他們使用新技術重新檢視此案所有的證據，提取出新的細胞DNA，讓他們找到了新線索。

艾亨說：「我們已經找到幾個可能的線索，但為了確保不會透露太多訊息，我們必須先保密。」

艾亨表示，蕭某（Sebastian Shaw）一度被認為是本案嫌疑人，但已被排除。蕭某因為犯下謀殺罪，被判處三個無期徒刑，去年已在獄中死亡。

宋美蓮表示，作為一個母親，她這些年的日子過得很辛苦，但她認為，這是身為父母的他們對正義和女兒的承諾。她說：「這很困難，但我們已經學會如何調適。這是一件悲傷的事，但我們知道，我們必須為珍妮伸張正義。」