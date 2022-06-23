中半島山火9000戶停電 史丹福大學停課

聖馬刁縣山火仍在蔓延，火勢面積為20畝，控制率為20%。（電視新聞截圖）

聖馬刁縣的山火 仍在蔓延，縣府官員22日上午表示，火勢面積為20畝，控制率為20%。由於大火可能威脅到附近的變電站，太平洋瓦電（PG&E）被迫停止輸電，超過9000戶居民受到影響，數名消防員在滅火過程中受傷。

史丹福大學 也受到停電影響，取消了22日全天的課程和訓練營。校方向學生宿舍加派了便攜式照明站，並鼓勵學生盡量在家學習工作。

21日下午2時，Edgeview公園南部邊界爆發山火，火勢一度擴大到25畝。火災原因仍在調查中，但附近居民表示，火災發生前曾聽到巨大的爆炸聲。

縣消防官員表示，大火從極其陡峭的地點開始燃燒，迅速蔓延到附近的桉樹林，接著火勢沿著峽谷向翡翠山莊的住宅方向燃燒。

21日灣區 的高溫也助長了火勢，由於空氣濕度極低，火勢迅速蔓延。大火一度靠近太平洋瓦電的變電站，離部分民居僅幾百尺。根據當地消防局表示，火場地形陡峭，厚厚的植被和茂密的樹木，導致通往山火區域的道路受阻，滅火工作收到阻礙。

縣警長辦公室周二下午下達了疏散令，四名消防員受輕傷，其中一名消防員被送往醫院。

太平洋瓦電也在連夜搶修，恢復電力，大部分受影響的住戶都在Edgeview公園附近。電力公司表示，電力會在22日早6時至中午恢復。