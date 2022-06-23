金山市長布里德確診 不參加所有公共活動

周一勇士隊的勝利大遊行，布里德與多位球員合影互動。（市長辦公室供圖）

舊金山 市長辦公室22日發布聲明，市長布里德的新冠病毒（COVID-19）檢測 呈陽性。聲明表示，布里德已接種疫苗與加強針，目前感覺良好，她將在家辦公，以視訊形式組織參加會議，隔離期間不會參加任何公共活動。

根據市長辦公室消息，22日早上市長檢測呈陽性後，立即通知了她的工作人員和密切接觸者。根據公共衛生指導，布里德將在家隔離五天。之後，如果她的檢測結果呈陰性，即可解除隔離；如果檢測繼續呈陽性，最多將居家隔離十天，或直到檢測呈陰性為止。

在過去一周裡，布里德參加了多項活動，除了六月節的慶祝活動，周一時，她參加了金州勇士隊的冠軍遊行，與球隊的許多明星球員和政要名人合影，包括眾議院議長佩洛西和其他眾議員 ，以及屋崙市長和州議員楊馳馬。周二時，布里德會見了舊金山市府部門負責人與專員，並在市政廳內合影留念。州眾議員楊馳馬表示，他目前為止的檢測結果為陰性；佩洛西三個月前就已感染過新冠病毒。

本周布里德的公共日程安排得很緊湊，包括周三安排兩場活動、周四推出舊金山市新的戒毒中心新聞發布會。市府辦公室並未通知取消或推遲這些活動，但表示可能會在沒有市長親自出席的情況下繼續進行。