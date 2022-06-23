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金山教委會：洛威爾高中恢復擇優錄取 23-24學年實施

記者李怡／舊金山報導
教委特別會議前，學生家長們集會要求恢復擇優錄取制度。（記者李怡／攝影）
教委特別會議前，學生家長們集會要求恢復擇優錄取制度。（記者李怡／攝影）

在舊金山教委會22日召開的特別會議上，教委投票以4:3否決了洛威爾高中（Lowell High School）繼續採用抽籤錄取，要求在23-24學年恢復擇優錄取制度。

三位由市長布里德委任的教育委員徐安、Lainie Motamedi、Lisa Weissman-Ward，與教委會主席林謙悅投了否決票。疫情爆發之後，洛威爾高中於2021-2022學年與2022-2023學年採抽籤錄取招生

積極參與校區活動的華人家長招霞指出，華人家長為此爭取了兩年多，校區聽到了我們的聲音。校區應該考慮在學業上有天賦的學生的利益，制定符合所有人利益的正確政策，不能因為華裔學生的優秀和聰明而忽略了對他們需求的關注。招霞同時鼓勵華裔民眾應積極投票參與政治，用選票、用行動發聲，維護自身的權益。

洛威爾高中招生改制兩年來一直備受爭議，對疫情期間臨時實施的抽籤招生制，校區學監曾提出再延長一年，引起家長和社區的強烈反對。華裔家長多次到校區抗議，強烈要求恢復擇優錄取制。此前教委會也多次召開特別會議，聽取民意，並最終於22日下午投票表決。

多年來，洛威爾高中因缺乏多元化、非裔比率低、校內歧視頻發等，被要求招生改制。2020年教委會在巨大爭議中通過決議案，決定永久改制，以抽籤代考試擇優。決議案表示，教委、學監、學者和社區成員一直批評洛威爾高中招生有選擇性，按考試成績錄取，讓白人至上主義得以延續，為非裔和拉美裔學生帶來種族歧視。改制風波也成了今年初罷免教委選舉的主因。

永久改變招生政策也招來訴訟。舊金山市高等法院法官在2021年11月裁定，洛威爾取消擇優錄取制決議案違反加州法律。近期，總學監馬菲斯（Vincent Matthews）再提延長抽籤制，原因是沒有足夠研究招生制度，遭到華裔家長強烈反對。並三次在學區委員會門前抗議。

洛威爾改用抽籤制收生後，成績獲得D和F的學生顯著增加，但報導指出，考慮到疫情影響，目前尚不能斷定招生政策的變化究竟在多大程度上造成了洛威爾高中九年級D和F分數增加。

華裔教委徐安是罷免教委的主要領袖之一，她明確支持洛威爾高中返回原來的擇優錄取制度。她表示，舊金山市大部分選民已經用選票表達了對擇優錄取制度的看法。

當天參加特別聽證的發言者中，多表示支持恢復擇優錄取制度，期望教委會聽取家長、學生與社區的聲音，做出正確的決定。

教委會主席林謙悅表示，洛威爾高中並不完美，很多制度還在完善，希望教委會做的決定能夠治癒社區，為社區各族裔共同服務。

22日，在舊金山教委會召開的特別會議上，以4:3否決了洛威爾高中繼續抽籤錄取制，...
22日，在舊金山教委會召開的特別會議上，以4:3否決了洛威爾高中繼續抽籤錄取制，在23-24學年恢復擇優錄取制度。（記者李怡／攝影）
要求恢復擇優錄取制度，洛威爾高中學生家長們22日在教委特別會議前集會。（記者李怡...
要求恢復擇優錄取制度，洛威爾高中學生家長們22日在教委特別會議前集會。（記者李怡／攝影）

招生 華裔 疫情

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